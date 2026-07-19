Nouvelle semaine, nouveau condensé d’actualité tech sur KultureGeek. Et une fois encore, il n’a pas fallu attendre une keynote ou une grande conférence pour voir les sujets s’empiler. L’intelligence artificielle a continué de s’inviter partout, les plateformes se sont retrouvées sous surveillance, le streaming a cherché de nouvelles idées, le jeu vidéo a connu plusieurs mouvements importants, et quelques entreprises bien connues ont rappelé que la tech n’est jamais un long fleuve tranquille.

Cette semaine, l’actualité a surtout montré une chose : l’IA n’est plus un sujet isolé. Elle touche désormais la recherche, la musique, les séries, les droits d’auteur, les réseaux sociaux et même la régulation économique. Pendant ce temps, Netflix regarde vers les formats courts, Micromania prépare sa relance, OnePlus s’apprête à quitter certains marchés majeurs et SpaceX continue de tester les limites de ses fusées. Bref, la semaine a été dense, mais au moins personne ne pourra dire qu’elle a manqué de variété.

L’IA est partout, même là où elle commence à déranger

L’intelligence artificielle a encore été l’un des grands fils rouges de la semaine. L’Autorité de la concurrence a publié une alerte sur les agents IA et leurs risques, notamment leur capacité à modifier la manière dont les internautes accèdent aux contenus, comparent les offres ou prennent des décisions. Le sujet peut sembler technique, mais il est central : si demain un assistant IA choisit à notre place quel service utiliser, quel produit acheter ou quelle information retenir, la concurrence pourrait vite se jouer à l’intérieur d’une interface que l’utilisateur ne maîtrise pas vraiment.

Google a aussi eu droit à plusieurs actualités liées à l’IA. D’un côté, Gemini 3.5 Pro est reporté, notamment en raison de capacités de codage encore insuffisantes. C’est un rappel utile : même chez les géants du secteur, les modèles d’IA ne progressent pas toujours selon le calendrier espéré. L’IA promet beaucoup, mais elle a encore besoin de tests, d’ajustements et parfois d’un peu moins de communication enthousiaste.

De l’autre, Google est poursuivi pour avoir entraîné Gemini avec des livres sans autorisation, selon plusieurs éditeurs et auteurs. Le dossier, détaillé dans notre article sur l’entraînement de Gemini sur des ouvrages protégés, illustre l’un des grands conflits du moment : les modèles d’IA ont besoin de contenus pour apprendre, mais les créateurs de ces contenus veulent savoir comment ils sont utilisés, et surtout s’ils doivent être rémunérés. L’IA n’a donc pas seulement besoin de puces puissantes : elle a aussi besoin de bons avocats.

Quand l’IA arrive dans Netflix, Spotify et les réseaux sociaux

L’IA ne se limite évidemment plus aux moteurs de recherche et aux chatbots. Netflix a révélé avoir utilisé l’IA générative sur environ 300 programmes. Le chiffre est important, car il montre que la technologie n’est plus seulement testée dans quelques projets expérimentaux. Elle commence à s’intégrer dans la production audiovisuelle, que ce soit pour des effets visuels, des outils de création ou des gains de temps sur certaines étapes.

Spotify avance aussi dans cette direction avec l’ajout d’un chatbot IA présenté comme un assistant musical. L’objectif est assez clair : aider les utilisateurs à trouver de la musique autrement qu’en tapant un artiste ou une playlist. La recommandation musicale existe depuis longtemps, mais l’IA conversationnelle peut rendre l’expérience plus naturelle. Reste à voir si les utilisateurs auront vraiment envie de discuter avec leur application de streaming, ou s’ils préféreront simplement appuyer sur lecture comme avant.

Sur les réseaux sociaux, la situation est plus tendue. TikTok s’attaque désormais aux comptes qui publient du spam vidéo généré par IA. C’est presque le revers logique de la médaille : si l’IA permet de produire très vite du contenu, elle permet aussi de remplir les plateformes de vidéos répétitives, automatisées ou de faible qualité. Les réseaux sociaux ont déjà du mal à modérer les contenus classiques ; avec l’IA, ils doivent maintenant gérer des usines à vidéos qui ne dorment jamais.

Vie privée, mineurs et surveillance : l’Europe garde un œil sur les plateformes

La semaine a aussi été marquée par plusieurs sujets autour de la régulation et de la vie privée. L’Europe veut proposer un accès progressif aux réseaux sociaux pour les mineurs. L’idée est de mieux encadrer l’entrée des jeunes utilisateurs sur les plateformes, sans forcément passer par une interdiction brutale. Le sujet est sensible, car il touche à la protection des enfants, à la responsabilité des parents, mais aussi au rôle des géants du numérique dans l’attention quotidienne des plus jeunes.

Autre sujet plus discret, mais très concret : les pixels de suivi dans les e-mails. Notre article explique pourquoi vous recevez autant de mails avec des pixels de suivi. Ces petits éléments invisibles permettent notamment de savoir si un message a été ouvert, à quel moment, et parfois depuis quel type d’appareil. Ce n’est pas nouveau, mais cela rappelle que la surveillance publicitaire ne passe pas seulement par les cookies du Web : elle peut aussi se cacher dans une newsletter que l’on ouvre sans y penser.

Dans un registre plus spectaculaire, la France a bloqué l’accès à Polymarket, un important site de paris. La plateforme, spécialisée dans les marchés prédictifs, était dans le viseur de l’Autorité nationale des jeux. Là encore, le dossier montre que les nouveaux usages numériques se heurtent vite aux cadres juridiques existants. Parier sur l’actualité, les élections ou les événements mondiaux peut sembler moderne ; pour les régulateurs, cela reste surtout un sujet de contrôle.

Netflix veut occuper tous les écrans, même ceux de TikTok

Netflix continue de chercher de nouveaux formats pour retenir ses abonnés. La plateforme va diffuser des vidéos courtes provenant de plusieurs médias, avec des contenus de quelques minutes issus de partenaires comme Condé Nast, Hearst ou BuzzFeed. L’idée est assez révélatrice : Netflix, qui a longtemps bousculé la télévision traditionnelle, regarde maintenant du côté des formats courts popularisés par TikTok, YouTube et les réseaux sociaux.

Le pari est logique. Face à l’abondance de contenus, les plateformes doivent trouver des moyens de garder les utilisateurs dans leur application, même lorsqu’ils n’ont pas envie de lancer un film de deux heures ou une série entière. Reste à savoir si Netflix peut vraiment devenir un réflexe pour ce type de consommation rapide, ou si les utilisateurs continueront à réserver ces formats aux applications sociales.

Dans un tout autre registre, Netflix joue aussi la carte de la nostalgie avec Stranger Things en édition VHS. La plateforme relance la saison 1 dans une présentation rétro façon cassette vidéo. C’est évidemment très cohérent avec l’univers de la série, et c’est aussi une manière habile de rappeler que la nostalgie reste l’un des meilleurs outils marketing du divertissement. Même à l’ère du streaming, une fausse cassette peut encore faire son petit effet.

Jeux vidéo : Micromania se relance, Bethesda rassure les fans

Le jeu vidéo a lui aussi eu droit à plusieurs nouvelles importantes. Micromania a annoncé son rachat par un consortium franco-québécois, avec la volonté de faire évoluer ses magasins. Notre article sur le rachat de Micromania et sa future stratégie montre que l’enseigne veut miser davantage sur les produits dérivés, les cartes à collectionner, les boutiques plus visibles et de nouveaux formats commerciaux.

Le moment est intéressant. Alors que le jeu vidéo bascule de plus en plus vers le numérique, Micromania doit prouver qu’un réseau physique peut encore avoir une utilité. Il ne s’agit plus seulement de vendre des boîtes de jeux, mais de devenir un lieu autour de la culture gaming. Autrement dit, le magasin de jeux vidéo ne peut plus se contenter d’être une étagère avec des jaquettes : il doit devenir une expérience, ou au moins donner une bonne raison de ne pas tout acheter depuis son canapé.

Bethesda a également rassuré les joueurs en confirmant The Elder Scrolls 6, Fallout 5, des remasters et un nouveau Fallout chez Obsidian. Les fans devront probablement s’armer de patience, mais la feuille de route se précise. Dans un secteur où les cycles de développement deviennent de plus en plus longs, une confirmation officielle suffit parfois à calmer un peu l’impatience. Un peu seulement.

Du côté de Sony, les abonnés ont aussi découvert les jeux ajoutés au PlayStation Plus Extra et Premium en juillet 2026. Les services d’abonnement restent un pilier de la stratégie des constructeurs, même si la question de leur rentabilité et de leur évolution continue de se poser. Le jeu vidéo est devenu un marché d’écosystèmes autant qu’un marché de consoles.

OnePlus, Rakuten et YouTube Premium : le marché bouge dans tous les sens

Côté mobile, OnePlus a confirmé qu’il allait quitter l’Europe et les États-Unis. C’est une décision forte pour une marque qui s’était justement construite une image auprès des utilisateurs technophiles occidentaux. Le marché des smartphones est devenu très compliqué : les marges sont serrées, la concurrence est intense et il devient difficile d’exister face aux géants installés.

Le commerce en ligne français connaît lui aussi un mouvement important avec Rakuten France, qui va fermer ses portes d’ici la fin de l’année. Là encore, c’est un signal intéressant. Les places de marché sont nombreuses, mais toutes ne parviennent pas à conserver une place forte face aux mastodontes du secteur. Sur Internet, la taille critique reste souvent une question de survie.

Dans un registre plus proche du quotidien des abonnés, YouTube Premium devient moins cher pour les abonnés Free. Ce type d’accord montre que les services numériques cherchent de plus en plus à passer par des partenariats avec les opérateurs. Pour l’utilisateur, cela peut être une bonne affaire. Pour les plateformes, c’est surtout une manière d’élargir leur base d’abonnés sans dépendre uniquement de la souscription directe.

Cybersécurité et espace : Lidl piraté, SpaceX stoppé au décollage

La cybersécurité a aussi rappelé qu’elle ne concerne pas seulement les grandes plateformes américaines. Lidl France a été victime d’un piratage avec vol de données clients. Ce type d’incident devient malheureusement régulier, et il montre que les données personnelles restent une cible très recherchée. Même lorsque les informations bancaires ne sont pas concernées, les données clients peuvent être exploitées pour du phishing, de l’usurpation ou des campagnes frauduleuses.

Enfin, la semaine s’est terminée avec un nouveau sujet spatial. SpaceX a interrompu le lancement de Starship V3 après l’allumage des moteurs. Ce n’est pas forcément un échec au sens strict : dans le spatial, interrompre un lancement peut aussi être la meilleure décision lorsque les systèmes détectent un problème. Mais cela rappelle que les grandes ambitions de SpaceX passent par une longue série de tests, d’arrêts, de corrections et parfois de frustrations. La conquête spatiale avance vite, mais rarement sans compte à rebours interrompu.

Ce qu’on retient de cette semaine tech

Cette semaine confirme plusieurs tendances très nettes. L’intelligence artificielle est devenue un sujet transversal : elle transforme les plateformes, inquiète les régulateurs, agite les tribunaux et s’invite dans la musique comme dans les séries. Les réseaux sociaux et les services numériques sont de plus en plus surveillés, que ce soit pour la protection des mineurs, les données personnelles ou les contenus générés automatiquement.

Le streaming continue de chercher de nouveaux relais de croissance, quitte à emprunter des codes aux réseaux sociaux ou à miser sur la nostalgie. Le jeu vidéo, lui, avance entre restructuration du commerce physique, promesses de grandes licences et abonnements toujours plus centraux. Quant au marché mobile et au commerce en ligne, les décisions de OnePlus et Rakuten rappellent qu’Internet ne garantit pas éternellement une place à tout le monde.

Bref, une semaine très KultureGeek : beaucoup d’IA, quelques sueurs froides côté cybersécurité, un peu de streaming rétro, du jeu vidéo qui prépare son avenir, et une fusée qui préfère s’arrêter avant de partir plutôt que de transformer le spectacle en feu d’artifice non prévu. Rendez-vous dimanche prochain, sauf si un agent IA décide d’écrire le récap à notre place. Dans ce cas, on vérifiera quand même les liens.