Micromania se fait racheter et les magasins vont évoluer

Micromania annonce se faire racheter par un consortium franco-québécois, avec l’ambition de redonner du souffle à l’enseigne française spécialisée dans le jeu vidéo. L’opération concerne plus de 300 magasins répartis sur le territoire français et une clientèle de 6 millions de personnes.

Micromania se fait racheter par des Québécois

Stephan Tétrault pilote cette opération de reprise en tant qu’investisseur principal. Actionnaire majoritaire d’EB Games Canada, il possède également les marques de figurines McFarlane Toys et Imports Dragon, ce qui lui confère une connaissance approfondie du secteur du jouet et des boutiques de jeux vidéo. Jean-François Chenail l’accompagne via sa société JAMS Venture Capital, apportant son expertise en logistique, distribution et investissement, lui aussi actionnaire d’EB Games Canada.

Sandra et Stephen Callahan complètent ce tour de table à travers leur entreprise Cobico International, également connue sous le nom Gipsy Toys. Ce duo français s’est notamment fait connaître pour la fabrication des mascottes Phryges des Jeux olympiques de Paris 2024, ce qui en fait des références pour les licences et la peluche. Le consortium possède par ailleurs deux clubs de football, le FC Supra au Canada et le FC Chambly en France, une dimension sportive qui viendra nourrir certains partenariats à venir.

« Notre objectif n’est pas de changer son identité, mais bel et bien de conserver la marque Micromania et lui redonner toute sa force en revenant à ce qui a toujours fait son succès : des passionnés au service des passionnés », déclare Stephan Tétrault.

La méthode canadienne appliquée à la France

Le rachat de Micromania s’appuie directement sur le redressement d’EB Games Canada, enseigne qui a rompu ses liens avec GameStop USA pour retrouver son indépendance. Les résultats obtenus au Canada donnent une indication concrète de la trajectoire visée : les ventes de produits dérivés et de cartes à collectionner y ont progressé de 74,69 %, tandis que la part de magasins bénéficiaires est passée de 77 % en 2024 à 97 % en 2025. Le consortium entend reproduire cette gouvernance entrepreneuriale au sein de Micromania.

Cette stratégie de relance s’organise autour de huit axes complémentaires. Les nouveaux propriétaires souhaitent notamment mettre la priorité sur les produits dérivés et les cartes à collectionner, dont les marges dépassent celles du jeu vidéo, tout en repensant l’expérience en magasin autour de points de vente plus grands et immersifs. Dans le détail, les axes sont :

Accélérer le mix produits et la marge à travers le développement des produits dérivés et des cartes à jouer et à collectionner (TCG)

Réinventer l’expérience magasin avec notamment l’ouverture de magasins flagships/premium de plus grande dimension et apporter une nouvelle expérience pour les clients

Optimiser le parc de magasins pour améliorer le maillage du territoire et la qualité des emplacements

Développer le marketing, les médias et le retail media à travers une régie intégrée, des régie externes et le développement de partenariats avec des marques à forte notoriété

Renforcer la culture d’entreprise et la formation des équipes en lien avec l’évolution de la proposition commerciale autour des produits dérivés et des TCG

Accélérer l’usage de la data et du reporting pour améliorer l’efficacité et l’excellence opérationnelle

Développer l’omnicanalité en s’appuyant sur un site Internet déjà fortement positionné renforcé par le développement de nouveaux outils numériques, notamment en lien avec le développement des cartes à collectionner

Créer une division événements pour développer des animations fortes dans les magasins, notamment les boutiques flagships, participer à de nombreux salons grand public ou communautaires mais aussi créer ses propres événements

Ce qui va se passer pour les boutiques

Le nouveau propriétaire de Micromania prévoit de mener une analyse approfondie du réseau existant de boutiques, sans que cela se traduise par des fermetures massives. Il s’agit plutôt d’identifier les boutiques à déplacer vers de meilleurs emplacements, celles à agrandir pour accueillir les nouvelles gammes de produits et les zones où l’enseigne pourrait s’implanter. L’agencement intérieur des magasins évoluera en conséquence, avec une place plus importante réservée aux figurines, vêtements et cartes à collectionner comme celles de Pokémon ou Magic.

Plusieurs actions concrètes sont déjà programmées. Un premier magasin flagship doit ouvrir à proximité de Paris en octobre 2026, tandis que des distributeurs automatiques de cartes à collectionner seront installés dans une trentaine de centres commerciaux.

Il y aura également un partenariat avec le club de football FC Chambly. Cela s’accompagnera d’une bourse d’échange de stickers Panini de la Coupe du monde FIFA 2026. Les employés actuels de Micromania resteront au centre de ce projet, mais leur formation évoluera pour en faire des experts pointus des produits dérivés et des cartes à collectionner, au-delà du simple conseil sur les jeux vidéo.

Tout cela arrive après l’annonce de Sony d’arrêter les jeux vidéo physiques PlayStation dès janvier 2028.