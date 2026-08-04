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La NASA finance un drone laser pour explorer les immenses grottes souterraines de la Lune

3 min.
4 Août. 2026 • 18:25
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La NASA soutient un concept pour le moins spectaculaire, un concept destiné à explorer les profondeurs encore inconnues de la Lune. Stone Aerospace recevra jusqu’à 175 000 dollars, soit environ 152 000 euros, pour étudier LUX, un drone volant relié à un rover de surface par un câble en fibre optique.

Un drone alimenté par laser au fond d’un tube de lave

Le système Power-over-Fiber doit remplir trois fonctions essentielles, soit transmettre rapidement les données, fournir de l’énergie électrique et participer à la propulsion non polluante du drone. Un laser envoyé depuis le rover circulerait dans la fibre jusqu’à l’explorateur, supprimant les contraintes imposées par une batterie limitée dans un environnement privé de lumière.

Nasa Lune Drone Laser

LUX pourrait descendre dans la fosse de Mare Tranquillitatis, profonde d’environ 133 mètres et située à quelque 400 kilomètres du site d’Apollo 11. Des analyses radar ont récemment confirmé que cette ouverture mène probablement à l’une des grottes lunaires susceptibles d’abriter de futurs astronautes. Ces cavités pourraient offrir une protection naturelle contre les radiations, les micrométéorites et les températures extrêmes, des avantages précieux pour une future présence humaine durable sur la Lune.

Cartographier un environnement sans lumière ni GPS

Le drone devra évoluer dans un réseau entièrement obscur, accidenté et dépourvu de GPS. Son système de propulsion à gaz froid devra également éviter de contaminer les surfaces et les matériaux étudiés. La fibre conserverait en permanence une liaison avec le rover, même lorsque plusieurs mètres de roche bloquent les communications radio.

D’autres agences développent déjà des solutions comparables, comme le robot souterrain Daedalus de l’ESA ou les robots-chiens lunaires testés par la Chine.

Une technologie encore très expérimentale

La subvention appartient à la première phase du programme NIAC, doté cette année d’environ 2,78 millions d’euros. Ce montant finance neuf mois d’étude préliminaire, sachant que la mission finale n’a pas encore été approuvée.

Si LUX démontre sa faisabilité, son « modèle » pourrait ensuite servir à explorer les sous-sols lunaires, et pourquoi pas plus tard ceux de Mars.

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