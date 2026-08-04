Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour juillet 2026

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) a publié les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les opérateurs français en juillet 2026. C’est l’occasion de voir lequel a été le plus actif.
L’histoire est identique aux mois précédents, avec Orange qui est une nouvelle fois le plus actif. L’opérateur historique propose 346 nouveaux sites 5G opérationnels sur l’ensemble des bandes de fréquence, à savoir 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz. Il compte 18 376 sites 5G opérationnels à ce jour.
Le deuxième opérateur a été Bouygues Telecom avec 196 nouveaux sites 5G opérationnels sur les bandes 2,1 et 3,5 GHz. Le groupe compte 19 088 sites 5G au total. Free Mobile le suit de près à la troisième place avec 193 nouveaux sites 5G sur les bandes de fréquences 700 MHz et 3,5 GHz. L’opérateur de Xavier Niel en compte 23 407 au total. Et en dernier, on retrouve SFR avec 119 nouveaux sites 5G (2,1 et 3,5 GHz) pour un total de 16 980.
55 977 sites 5G sont autorisés en France par l’ANFR, dont 1 458 en Outre-Mer. Parmi eux, 49 877 sites 5G sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. La quasi-totalité de ces implantations 5G est autorisée sur des sites existants, déjà utilisés par les technologies 2G, 3G ou 4G. Seuls 10 sites n’hébergent que de la 5G.
Pour ce qui est du déploiement de la 4G, voici les données pour juillet :
Et la même chose pour la 3G :
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