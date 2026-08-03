Incendies en France : au tour de Free Mobile d’offrir 200 Go

Après Orange, Bouygues Telecom et SFR, c’est au tour de Free Mobile d’offrir 200 Go d’Internet supplémentaire pour tous ceux touchés par les incendies en France.

200 Go pour les clients Free Mobile

Dans un message, Free Mobile indique :

Free se mobilise pour ses abonnés touchés par les incendies. Face aux incendies qui touchent actuellement plusieurs régions françaises, nous mettons en place une mesure exceptionnelle pour accompagner les abonnés mobiles situés dans les zones les plus concernées, notamment en Gironde, dans les Landes, le Var, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. 📱 Les abonnés ne bénéficiant pas déjà d’une offre incluant l’internet mobile illimité (Forfait Free 5G+ avec Freebox et Forfait Free Max) se voient attribuer automatiquement 200 Go d’internet mobile supplémentaires, valables pendant 30 jours en France métropolitaine.

Free se mobilise pour ses abonnés touchés par les incendies. Face aux incendies qui touchent actuellement plusieurs régions françaises, nous mettons en place une mesure exceptionnelle pour accompagner les abonnés mobiles situés dans les zones les plus concernées, notamment en… pic.twitter.com/OpVpvg3AAU — Free (@free) August 1, 2026

À l’instar d’Orange, SFR et Bouygues Telecom, les clients de Free Mobile n’ont rien à faire pour profiter des 200 Go supplémentaires. Le nouveau quota est appliqué automatiquement : il n’y a pas besoin de faire une quelconque démarche.