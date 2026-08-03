Les Griffes de la Nuit : Warner Bros et Paramount préparent chacun un film de leur côté

Freddy Krueger pourrait bientôt hanter simultanément deux studios. Alors que Paramount développe un nouveau film Les Griffes de la nuit, Warner Bros préparerait son propre projet avec Lee Cronin, réalisateur d’Evil Dead Rise, à l’écriture et à la mise en scène.

Les droits de Freddy Krueger sont divisés

Cette situation inhabituelle résulte du partage territorial des droits. Paramount a conclu un accord avec les héritiers de Wes Craven pour exploiter aux États-Unis le scénario original de 1984. Warner Bros, par l’intermédiaire de New Line Cinema, conserve de son côté les droits internationaux de la franchise.

Paramount assure avoir « négocié indépendamment » son accord avec la famille du cinéaste. Le projet sera produit avec Iya Labunka, Jonathan Craven et l’avocat Marc Toberoff. Aucun réalisateur ni scénariste n’aurait encore été officiellement choisi, même si plusieurs candidats seraient déjà envisagés.

Warner Bros mise sur Lee Cronin

Warner Bros voudrait prendre de vitesse son concurrent avec une adaptation offrant davantage de liberté créative. Lee Cronin serait chargé de développer cette seconde version, tandis que le film de Paramount resterait plus étroitement lié au scénario fondateur de Wes Craven.

La bataille intervient alors que Paramount tente de racheter Warner Bros Discovery. L’opération reste toutefois incertaine, la justice américaine ayant suspendu son examen. Chaque camp semble donc vouloir avancer ses pions avant une éventuelle fusion.

Une franchise absente depuis 2010

Le dernier film de la franchise horrifique remonte au remake de 2010, largement rejeté par les spectateurs. Les complications autour des droits de Freddy avaient déjà été évoquées lors de la disparition de Mortal Kombat Komplete Edition.

Aucune date de sortie ni distribution n’a été annoncée. Deux productions concurrentes paraissent néanmoins difficiles à maintenir durablement, d’autant plus pour une franauise aussi ancienne et pas plus vraiment tendance auprès des jeunes générations.