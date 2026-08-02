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Xbox Series X/S : les prix augmentent en France, voici les nouveaux tarifs

3 min.
2 Août. 2026 • 19:21
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Après les États-Unis, c’est au tour de la France de voir les prix des Xbox Series X et Xbox Series S augmenter. Et pour le coup, ça pique : la console la plus chère coûte désormais 799,99 euros.

Xbox Series X et Xbox Series S et Manettes

Les nouveaux prix des Xbox Series X et S en France

Voici le détail des nouveaux prix qu’applique Microsoft en France pour les Xbox Series X et Xbox Series S :

  • Xbox Series S 512 Go : 349,99 euros -> 499,99 euros (+150 euros)
  • Xbox Series S 1 To : 399,99 euros -> 599,99 euros (+ 200 euros)
  • Xbox Series X 1 To (sans lecteur de disque) : 599,99 euros -> 749,99 euros (+ 150 euros)
  • Xbox Series X 1 To (avec lecteur de disque) : 649,99 euros -> 799,99 euros (+150 euros)

En ce qui concerne la Xbox Series X avec 2 To de stockage, Microsoft a déjà annoncé mettre un terme à ce modèle.

La hausse des tarifs s’explique par la pénurie de RAM

Pour rappel, la Xbox Series X avec 1 To de stockage et le lecteur de disque coûtait 499,99 euros à son lancement en 2020. Aujourd’hui, il faut débourser 799,99 euros. Cela représente une hausse de 60 % en six ans. De son côté, la Xbox Series S avec 512 Go de stockage coûtait 299,99 euros. Ici, la hausse est de 67 % en six ans.

Pourquoi de telles augmentations, alors que le secteur du jeu vidéo a habitué les joueurs à baisser le prix des consoles au fil des années ? La raison n’est autre que la pénurie de RAM qui touche tout le secteur de la tech. Les data centers dédiés à l’intelligence artificielle commandent d’énormes volumes de mémoire vive, ce qui a impact sur tout le reste du marché au niveau des stocks et des prix.

Voici comment Microsoft justifiait la hausse des prix des Xbox Series X et S lors de l’annonce aux États-Unis en juin :

En octobre dernier, nous avons augmenté le prix des consoles Xbox de 20 à 70 dollars aux États-Unis. Nous espérions qu’une nouvelle hausse de prix ne serait pas nécessaire et nous avons passé ces derniers mois à étudier différentes options avec nos fournisseurs. Malheureusement, les prix des composants de stockage et de mémoire des consoles ont plus que doublé, et nous prévoyons qu’ils doubleront encore d’ici l’automne 2027. L’ensemble du secteur de l’électronique grand public est confronté à la crise actuelle des composants, mais les conséquences sont particulièrement lourdes pour les consoles. Contrairement aux téléphones, aux ordinateurs, aux enceintes et autres appareils grand public, les consoles ne sont généralement pas vendues avec une marge bénéficiaire, mais à un prix inférieur à leur coût de fabrication.

Au vu de la situation, Microsoft a lancé quelques programmes aux États-Unis pour « faciliter » l’achat d’une Xbox. Il y a un système « Acheter maintenant et payer plus tard », un financement avec 0 % d’intérêt proposé en option pour les achats sur Amazon, ainsi que des accords avec des partenaires de distribution visant à mettre en place de nouveaux programmes permettant de proposer des consoles d’occasion à des prix plus bas. À voir ce qui se passera en France et dans le reste du monde.

Toujours les anciens prix chez les revendeurs

Il reste un moyen d’acheter sa Xbox Series X ou S moins chère : passer par un revendeur. Par exemple, la Xbox Series X 1 To avec lecteur de disque est disponible pour 599,99 euros à la Fnac, Boulanger, Leclerc ou Joybuy. On retrouve aussi la Xbox Series S dès 349,99 euros chez Boulanger, la Fnac, Joybuy et Leclerc.

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