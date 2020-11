Les Xbox Series X et Series S sont disponibles à la vente… dans une certaine mesure

C’est le grand jour pour Microsoft. Les Xbox Series X et Series S sont disponibles officiellement à la vente aujourd’hui, mais dans le contexte du confinement qui touche la France ainsi que de nombreux pays dans le monde, le terme de « disponibilité » prend un sens bien particulier. Si l’on regarde dans les détails, les nouvelles consoles sont en fait seulement disponibles… pour ceux qui sont parvenus à en précommander un exemplaire il y a déjà plusieurs semaines ! Ainsi, vous ne trouverez pas de Series X en stock à la FNAC, sur CDiscount ou chez Micromania. TOUS les stocks sont épuisés, et à vrai dire, on peut même se demander s’il y avait réellement des stocks au début de cette journée (j’ai vérifié sur Micromania très tôt sur le site et je n’ai pas vu de disponibilité affichée).

Il reste (encore) des Series S

La situation est un poil différente pour la Xbox Séries S, encore en stock sur le site de Microsoft (à 299 euros) ainsi que sur le site de la FNAC. Au vu de la très faible popularité de la Series S, on ne se hasardera pas à parler de lancement « réussi ».

L’offre Xbox All Acess, qui permet de repartir avec sa console + Game Pass Ultimate contre un abonnement de 24,99 euros/mois pendant 24 mois (pour la Séries S) ou un abonnement de 32,99 euros/mois pour la Series X, loupe aussi le lancement. La FNAC précise ainsi qu’ « Au vu des circonstances exceptionnelles, nous serons dans l’incapacité de proposer le Xbox All Access dès le 10 novembre. Ce report est uniquement dû aux législations actuelles qui ne nous permettent pas d’ouvrir nos rayons gaming ». Chez le second partenaire Micromania, l’offre All Access est bien proposée sur le site… mais il n’y a plus de consoles disponibles !



Et des Accessoires

Ceux qui auront précommandé la Series X à temps pourront normalement recevoir leur précieux dès aujourd’hui (ou demain), mais là aussi il y a des ratés, ce qui confirme les énormes tensions que les chaines de production. Les heureux élus auront même la possibilité de s’acheter une extension mémoire Seagate de 1 To (à 270 euros tout de même), ou une seconde manette de jeu (59,99 euros).



Rappel sur les specs et le Game Pass

Pour rappel, la Xbox Series S délivre une puissance de calcul de 4 tflops, contre 12 tflops pour la Series X. Les deux machines sont compatibles Dolby Atmos et Dolby Vision. Le lancement des Series X/S ne s’accompagne d’aucune exclusivité first party, mais à vrai dire, l’intérêt premier de la Xbox réside dans un Game Pass Ultimate de plus en plus irrésistible (DOOM Eternal, Gears 5, Ori and the Will of The Wisp, A Plague Tale, Forza 7, etc.) . L’offre d’EA Play se rajoute d’ailleurs aujourd’hui même dans le pack Ultimate, avec en gros cadeau de bienvenue l’accès au jeu Star Wars : Jedi Fallen Order, absolument transcendé dans sa version Series X (auto HDR + 4K + 60 fps). La plupart des jeux de la gen Xbox One bénéficient d’ailleurs d’un très solide coup de « polish » qui va souvent au delà de la simple rétrocompatibilité.