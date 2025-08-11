TENDANCES
Firefox est critiqué pour son IA locale qui consomme trop de ressources
Firefox est critiqué pour son IA locale qui consomme trop de ressources

11 Août. 2025 • 16:37
Mozilla a récemment proposé Firefox 141, mettant en place des optimisations mémoire pour Linux, un convertisseur d’unités intégré et une fonctionnalité controversée : des groupes d’onglets boostés à l’intelligence artificielle. Cette dernière, bien que prometteuse, suscite des critiques pour sa consommation excessive de ressources.

Firefox 127 Grouper Onglets

Une IA locale, mais gourmande

Les groupes d’onglets intelligents, qui fonctionnent avec un modèle d’IA local, analysent les titres des pages pour suggérer des noms de groupes et recommander des onglets similaires via un bouton dédié. Le système utilise un modèle d’intégration pour créer des vecteurs numériques et des algorithmes afin d’identifier les pages liées. Les suggestions de noms reposent sur un modèle de Mozilla, basé sur le T5 de Google.

Cependant, des utilisateurs rapportent sur Reddit une forte consommation du processeur et une autonomie en chute sur les PC portables. C’est en lien avec le processus Inference dans le gestionnaire de tâches. Un utilisateur a même signalé un crash de Firefox après avoir tenté de désactiver ce processus.

La grogne monte parmi les utilisateurs, déçus par l’ajout d’IA dans un navigateur réputé pour sa sobriété. L’IA locale est davantage privée, mais elle consomme les ressources, déplore des utilisateurs. Certains pointent du doigt le choix du format ONNX de Microsoft, jugé moins efficace que le GGUF de Georgi Gerganov pour exécuter ces modèles localement. Comparé à l’approche agressive de Microsoft, qui intègre Copilot dans Microsoft Edge pour des résumés de pages et la génération d’images, Mozilla mise sur une IA locale pour préserver la confidentialité, mais les performances actuelles laissent à désirer.

Comment désactiver les fonctionnalités IA sur Firefox

Pour ceux touchés par ces problèmes, il est possible de désactiver les fonctions d’IA via les paramètres avancés de Firefox. Ouvrez un nouvel onglet, tapez about:config, acceptez l’avertissement de risque, puis recherchez browser.ml.chat.enabled pour désactiver le chatbot IA. Le simple fait de cliquer deux fois dessus passe la valeur de « True » à » False ». Il faut faire la même chose avec browser.tabs.groups.smart.enabled afin de stopper les groupes d’onglets intelligents.

Alors que l’IA générative reste un sujet brûlant, trois ans après le lancement de ChatGPT, Mozilla devra optimiser ses outils pour regagner la confiance des utilisateurs.

