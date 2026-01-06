TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Matériel et Accessoires [CES 2026] Dell ressuscite sa marque XPS avec de nouveaux PC portables
Matériel et Accessoires

[CES 2026] Dell ressuscite sa marque XPS avec de nouveaux PC portables

6 Jan. 2026 • 21:06
0

Un an après avoir surpris l’industrie, Dell profite du CES 2026 pour reconnaître son erreur stratégique et ressusciter la marque XPS. Le constructeur a dévoilé les nouveaux XPS 14 et XPS 16, marquant un retour aux fondamentaux réclamés par les utilisateurs, notamment en matière d’ergonomie et de maintenance.

Dell XPS 14 et 16 PC Portable 2026

Le retour des PC portables XPS par Dell

L’une des améliorations concerne l’interface utilisateur. La barre de fonctions à LED, souvent critiquée pour son aspect gadget, disparaît au profit d’une rangée de touches physiques traditionnelles. Ce choix privilégie l’efficacité professionnelle et la durabilité sur l’esthétique pure.

S’alignant sur les tendances actuelles contre l’obsolescence programmée, Dell a également repensé la structure interne de ses ordinateurs portables. Les nouveaux modèles intègrent des ports USB-C modulaires et un clavier plus simple à retirer. Cette conception modulaire facilite le remplacement des pièces et prolonge la durée de vie des appareils.

Sous le capot, la gamme 2026 des XPS s’appuie sur la dernière architecture Panther Lake Series 3 d’Intel, proposant des processeurs Core Ultra 5, 7, X7 ou X9. Une évolution notable est l’absence de puces graphiques dédiées. Dell mise tout sur l’Intel Arc doté de 12 cœurs Xe.

Cette configuration permet des gains en intelligence artificielle : jusqu’à 57 % de performance IA supplémentaire pour le XPS 14 et jusqu’à 78 % de performance IA supplémentaire pour le XPS 16.

Les configurations mémoire s’étendent de 16 Go à 64 Go de RAM, avec un stockage pouvant atteindre 4 To.

Un châssis affiné et des écrans Tandem OLED

Malgré cette puissance embarquée, Dell a réussi à amincir le XPS 16 pour en faire son modèle le plus fin à ce jour (14,6 mm d’épaisseur). Pour refroidir l’ensemble, le fabricant utilise des ventilateurs plus larges mais extrêmement plats, promettant une gestion thermique grandement améliorée.

Dell XPS 14 et 16 PC Portable 2026 1

L’écran reste fidèle au positionnement haut de gamme de la série. Pour le XPS 14, on retrouve une dalle 2K non tactile ou Tandem OLED 2,8K tactile. Du côté du XPS 16, il y a l’option Tandem OLED 3,2K atteignant 500 nits.

Les deux formats proposent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des bordures ultra-fines et une protection Gorilla Glass 3.

De même, l’efficacité énergétique est au rendez-vous grâce à une batterie de 70 Whr capable, selon Dell, d’assurer jusqu’à 27 heures de streaming sur le modèle équipé de l’écran 2K.

Disponibilité et autonomie

Les Dell XPS 14 et XPS 16 sont disponibles dès maintenant aux États-Unis et au Canada. Le ticket d’entrée est fixé à 2 049,99 dollars pour le modèle 14 pouces et 2 199,99 dollars pour le 16 pouces. Pour la France et les autres pays, la marque annonce simplement une disponibilité « prochaine » sans préciser de tarifs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

DELL monitor CES 2026 Matériel

[CES 2026] Dell dévoile un écran incurvé 6K de 52 pouces pensé pour les professionnels

DELL Pro Max Plus Matériel

[Computex 2025] Dell dévoile un ordinateur portable avec une puce dédiée surpuissante pour l’IA (NPU)

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Microsoft Osmos

Microsoft rachète Osmos pour automatiser l’ingénierie des données via l’IA

6 Jan. 2026 • 20:37
0 Hors-Sujet

Microsoft annonce avoir racheté la plateforme d’ingénierie Osmos afin d’intégrer ses capacités...

Nvidia Alpamayo

[CES 2026] Nvidia dévoile Alpamayo pour doter les voitures autonomes d’un raisonnement humain

6 Jan. 2026 • 19:32
0 Hors-Sujet

Lors du CES 2026, Nvidia a présenté Alpamayo, une nouvelle famille de modèles d’intelligence artificielle open source...

Nvidia Rubin

[CES 2026] Vera Rubin NVL72 : Nvidia dévoile son architecture surpuissante pour l’IA

6 Jan. 2026 • 18:33
0 Matériel

À l’occasion du CES 2026, Nvidia a présenté sa nouvelle architecture pour les data centers baptisée Rubin, conçue...

Star Wars Outlaws

Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en janvier 2026

6 Jan. 2026 • 16:48
0 Jeux vidéo

Microsoft lève le voile sur les jeux qui vont rejoindre le Xbox Game Pass en janvier 2026. Il y a 11 titres, soit autant qu’en...

Avengers Doomsday Cyclope

Avengers Doomsday : Marvel met en ligne le teaser avec les X-Men

6 Jan. 2026 • 16:37
0 Geekeries

Marvel propose aujourd’hui le troisième teaser pour Avengers: Doomsday et c’est l’occasion de mettre en avant les X-Men. Les...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.3 (a) bêta : Apple propose une mise à jour de sécurité en arrière-plan

iOS 26.3 (a) bêta : Apple propose une mise à jour de sécurité en arrière-plan

6 Jan. 2026 • 20:06

image de l'article L’iPhone de 2028 passerait sur un capteur photo de 200 mégapixels

L’iPhone de 2028 passerait sur un capteur photo de 200 mégapixels

6 Jan. 2026 • 18:54

image de l'article Des objets de Steve Jobs sont mis aux enchères, dont son bureau et un chèque

Des objets de Steve Jobs sont mis aux enchères, dont son bureau et un chèque

6 Jan. 2026 • 18:00

image de l'article Le prix des AirPods Pro avec caméras a fuité : ce sera plus cher

Le prix des AirPods Pro avec caméras a fuité : ce sera plus cher

6 Jan. 2026 • 17:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site