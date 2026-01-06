[CES 2026] Dell ressuscite sa marque XPS avec de nouveaux PC portables

Un an après avoir surpris l’industrie, Dell profite du CES 2026 pour reconnaître son erreur stratégique et ressusciter la marque XPS. Le constructeur a dévoilé les nouveaux XPS 14 et XPS 16, marquant un retour aux fondamentaux réclamés par les utilisateurs, notamment en matière d’ergonomie et de maintenance.

Le retour des PC portables XPS par Dell

L’une des améliorations concerne l’interface utilisateur. La barre de fonctions à LED, souvent critiquée pour son aspect gadget, disparaît au profit d’une rangée de touches physiques traditionnelles. Ce choix privilégie l’efficacité professionnelle et la durabilité sur l’esthétique pure.

S’alignant sur les tendances actuelles contre l’obsolescence programmée, Dell a également repensé la structure interne de ses ordinateurs portables. Les nouveaux modèles intègrent des ports USB-C modulaires et un clavier plus simple à retirer. Cette conception modulaire facilite le remplacement des pièces et prolonge la durée de vie des appareils.

Sous le capot, la gamme 2026 des XPS s’appuie sur la dernière architecture Panther Lake Series 3 d’Intel, proposant des processeurs Core Ultra 5, 7, X7 ou X9. Une évolution notable est l’absence de puces graphiques dédiées. Dell mise tout sur l’Intel Arc doté de 12 cœurs Xe.

Cette configuration permet des gains en intelligence artificielle : jusqu’à 57 % de performance IA supplémentaire pour le XPS 14 et jusqu’à 78 % de performance IA supplémentaire pour le XPS 16.

Les configurations mémoire s’étendent de 16 Go à 64 Go de RAM, avec un stockage pouvant atteindre 4 To.

Un châssis affiné et des écrans Tandem OLED

Malgré cette puissance embarquée, Dell a réussi à amincir le XPS 16 pour en faire son modèle le plus fin à ce jour (14,6 mm d’épaisseur). Pour refroidir l’ensemble, le fabricant utilise des ventilateurs plus larges mais extrêmement plats, promettant une gestion thermique grandement améliorée.

L’écran reste fidèle au positionnement haut de gamme de la série. Pour le XPS 14, on retrouve une dalle 2K non tactile ou Tandem OLED 2,8K tactile. Du côté du XPS 16, il y a l’option Tandem OLED 3,2K atteignant 500 nits.

Les deux formats proposent un taux de rafraîchissement de 120 Hz, des bordures ultra-fines et une protection Gorilla Glass 3.

De même, l’efficacité énergétique est au rendez-vous grâce à une batterie de 70 Whr capable, selon Dell, d’assurer jusqu’à 27 heures de streaming sur le modèle équipé de l’écran 2K.

Disponibilité et autonomie

Les Dell XPS 14 et XPS 16 sont disponibles dès maintenant aux États-Unis et au Canada. Le ticket d’entrée est fixé à 2 049,99 dollars pour le modèle 14 pouces et 2 199,99 dollars pour le 16 pouces. Pour la France et les autres pays, la marque annonce simplement une disponibilité « prochaine » sans préciser de tarifs.