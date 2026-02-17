La Google I/O 2026 aura lieu les 19 et 20 mai pour Android 17 et l’IA

La Google I/O 2026 se tiendra les 19 et 20 mai au Shoreline Amphitheatre de Mountain View en Californie et en direct sur io.google, avec Android 17 et les avancées en intelligence artificielle avec Gemini comme annonces principales. Le rendez-vous, destiné avant tout aux développeurs, comprendra des conférences, des démonstrations produits et des discussions.

La Google I/O se déroulera les 19 et 20 mai

Si les développeurs sont la cible principale, la conférence Google I/O reste l’un des événements les plus importants du calendrier tech. La raison est simple : les nouveautés annoncées lors de ce rendez-vous seront disponibles pour tous les utilisateurs et pas uniquement les développeurs.

Pour ce qui est d’Android 17 en particulier, Google a déjà proposé la première bêta. Celle-ci reste pour l’instant réservée aux smartphones et tablettes Pixel. Mais le support sur d’autres modèles de différents constructeurs, dont Samsung, se fera plus tard. D’ailleurs, il n’est pas impossible que des annonces aient lieu à ce sujet lors de la conférence I/O 2026.

L’intelligence artificielle représentera également une place important. Google promet des annonces sur ses dernières avancées autour de Gemini et les nouveautés matérielles pourraient également figurer au programme. L’an dernier, la conférence avait servi de tribune au lancement d’Android XR pour lunettes connectées et à la présentation de Google Beam, une technologie d’appel vidéo 3D donnant l’impression que l’interlocuteur se trouve dans la même pièce, sans casque requis.

Un puzzle pour dévoiler les dates

Conformément à une tradition installée depuis plusieurs années, Google n’a pas simplement publié les dates de son rendez-vous I/O 2026 : la société les a fait découvrir à sa communauté via un puzzle interactif hébergé sur le site de l’événement. Cette année, le mécanisme intégrait directement Gemini à travers plusieurs niveaux de jeu.

Le premier proposait un mini-golf virtuel où un caddy propulsé par Gemini prodiguait des conseils particulièrement convenus. Le second prenait la forme d’un nomogramme. Il s’agissait de placer des tuiles sur une grille selon une logique déductive pour reconstituer une image. Google utilisait ici Gemini pour générer les grilles de jeu à l’infini.