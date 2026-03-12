Votre smartphone Android va devenir plus rapide avec des optimisations de Google

Google vient d’annoncer l’intégration d’AutoFDO (Automatic Feedback-Directed Optimization) dans le noyau (kernel) d’Android. L’objectif est de rendre les smartphones plus rapides et prolonger leur autonomie sans aucune action de la part de l’utilisateur.

AutoFDO pour améliorer les performances d’Android

Derrière cette évolution se cache un problème fondamental de compilation. Lors d’une compilation logicielle classique, le compilateur prend des milliers de petites décisions, comme mettre une fonction en ligne ou prédire quelle branche d’un code conditionnel sera exécutée, en se basant sur des indicateurs statiques. Or, ces éléments heuristiques ne reflètent pas fidèlement le comportement réel du code sur un téléphone en usage quotidien.

AutoFDO corrige cette limite en alimentant le compilateur avec des profils d’exécution issus du monde réel. Concrètement, Android enregistre l’historique du processeur pour identifier les portions de code « chaudes » (très sollicitées) et « froides » (rarement exécutées). Ces profils ne sont pas collectés depuis les appareils des utilisateurs : Google les synthétise en laboratoire à partir de charges de travail représentatives, notamment les 100 applications les plus populaires sur smartphone. À la prochaine compilation du noyau, le compilateur dispose de ces données pour prendre des décisions d’optimisation bien plus précises.

Le mécanisme adopte une stratégie conservatrice par défaut : si un processus sort des schémas d’exécution connus, le noyau se rabat sur le comportement classique, ce qui limite les risques de régression.

Des gains mesurables et un déploiement progressif

Les premiers tests internes affichent des résultats tangibles : allumage du smartphone 2,1 % plus rapide, lancement des applications (entièrement fermées) plus rapide de 4,3 % et des améliorations plus significatives encore sur d’autres données moins visibles pour l’utilisateur final. Google résume l’effet attendu en quatre points : interface plus fluide, changement d’application plus rapide, autonomie accrue et réactivité générale améliorée.

Ces changements arrivent sur les versions de noyau android15-6.6 et android16-6.12, ainsi que sur la future branche android17-6.18. Aucune action n’est requise de la part des fabricants ou des utilisateurs : l’optimisation opère entièrement en coulisses, au niveau du système.