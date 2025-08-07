Lancé il y a près de cinq mois sur smartphone, le « AI Mode » de Google — une recherche à base d’IA conçue pour répondre de façon conversationnelle et multimodale — s’étend désormais aux tablettes Android. Cette fonctionnalité, accessible via la version bêta 16.30 de l’application Google, vient de faire son apparition en haut des flux Accueil et Découvertes. Bien que l’interface, conçue à l’image de la version web desktop, ne soit pas encore tout à fait optimisée pour le format tablette, cette dernière permet d’envoyer des requêtes par texte ou via Google Lens, transformant ces appareils en véritables centres d’interaction multimodale.

A noter aussi que l’intégration de fonctionnalités comme Canvas — un espace de travail visuel organisable sur plusieurs sessions — et Search Live, qui permet une interaction en temps réel via vidéo, tire désormais pleinement profit de la surface d’affichage plus vaste des tablettes. Ces outils, déjà disponibles sur mobile depuis plusieurs mois, enrichissent l’expérience utilisateur et renforcent l’écosystème d’IA de Google sur les « grands écrans », suivant ainsi une stratégie d’unification des capacités et fonctionnalités entre toutes les gammes d’appareils d’Android. Point notable, AI Mode n’est toujours pas disponible sur l’app Google pour iPad.