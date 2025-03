Gemini va remplacer Google Assistant sur les smartphones Android

Google Assistant vit ses derniers instants sur les smartphones Android, avec Google annonçant que son intelligence artificielle Gemini va le remplacer dans le courant de 2025.

Au revoir Google Assistant, bonjour Gemini

« Au cours des mois à venir, nous allons faire passer de plus en plus d’utilisateurs sur appareil mobile de Google Assistant à Gemini et plus tard dans l’année, Google Assistant classique ne sera plus accessible sur la plupart des appareils mobiles ni téléchargeable dans les boutiques d’applications », indique Google. Il y aura malgré tout une exception. Les smartphones qui tournent sous Android 9 ou une version antérieure et n’ont pas au moins 2 Go de RAM garderont l’assistant existant.

Cet abandon de Google Assistant par Gemini n’est pas vraiment une surprise. Plusieurs smartphones Android récents, dont certains Google Pixel, Samsung Galaxy et OnePlus, ont déjà Gemini configuré par défaut. Il existe une option pour forcer Google Assistant pour ceux qui le souhaitent. Mais ce sera bientôt de l’histoire ancienne pour le coup.

« Des millions de personnes sont déjà passées de Google Assistant à Gemini et nous ont confirmé à quel point les nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA leur étaient utiles au quotidien », assure Google.

Gemini a vu le jour en février 2024. À cette période, l’IA manquait plusieurs fonctionnalités qui étaient disponibles sur Google Assistant. Mais le nécessaire a été fait depuis pour retrouver les fonctions en question et d’autres qui s’appuient sur l’IA.

Dans la foulée, Google dit faire passer « les tablettes, les voitures et les appareils qui se connectent à votre téléphone, tels que les écouteurs et les montres, à Gemini ». Le groupe prévoit également « une nouvelle expérience, optimisée par Gemini, sur les appareils connectés comme les enceintes, les écrans et les téléviseurs ». D’autres détails seront partagés au fil des prochains mois.