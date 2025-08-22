TENDANCES
KultureGeek Internet Donald Trump prolonge indéfiniment la date limite d’interdiction de TikTok
Internet

Donald Trump prolonge indéfiniment la date limite d’interdiction de TikTok

22 Août. 2025 • 20:21
0

Le président américain Donald Trump minimise les préoccupations de sécurité nationale et de confidentialité liées à TikTok et sa maison-mère chinoise ByteDance. Il annonce aujourd’hui qu’il continuera à prolonger les délais pour la plateforme de partage vidéo jusqu’à ce qu’un acheteur se présente. Il n’y a donc pas d’interdiction du réseau social.

TikTok Logo

TikTok reste en place aux États-Unis

Le Congrès américain avait approuvé une interdiction de TikTok aux États-Unis, sauf si ByteDance vendait sa participation majoritaire. Cependant, Donald Trump a déjà prolongé l’échéance à trois reprises depuis le début de son second mandat, la prochaine étant prévue le 17 septembre.

« Nous allons surveiller les préoccupations de sécurité », a déclaré Donald Trump aux journalistes, ajoutant néanmoins : « Nous avons des acheteurs, des acheteurs américains » et « jusqu’à ce que la complexité des choses s’arrange, nous prolongeons juste un peu plus longtemps ».

La première prolongation était intervenue par décret exécutif le 20 janvier, son premier jour de mandat, après que la plateforme soit devenue temporairement inaccessible lorsque l’interdiction nationale (approuvée par le Congrès et confirmée par la Cour suprême des États-Unis) était entrée en vigueur. La seconde extension avait eu lieu en avril, quand les responsables de la Maison Blanche pensaient approcher d’un accord pour transformer TikTok en une nouvelle entreprise sous contrôle américain. Cet accord s’était finalement effondré après que la Chine se soit retirée suite à l’annonce des droits de douane de l’administration Trump.

Ces déclarations surviennent la création cette semaine d’un compte TikTok par la Maison Blanche.

« J’ai utilisé TikTok pendant la campagne », a déclaré Donald Trump. « Je suis un fan de TikTok. Mes enfants aiment TikTok. Les jeunes adorent TikTok. Si nous pouvions le maintenir en fonctionnement ».

Une interdiction de plus en plus improbable

Alors que les prolongations se poursuivent, il semble de moins en moins probable que TikTok soit interdit aux États-Unis dans un avenir proche. La décision de maintenir TikTok en vie par décret exécutif a fait l’objet de quelques critiques, mais l’administration n’a pas fait face à un défi juridique devant les tribunaux, contrairement à plusieurs autres décrets exécutifs de Donald Trump.

