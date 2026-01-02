Wonder Man : Marvel diffuse la bande-annonce de sa nouvelle série

Marvel a choisi de célébrer le passage à 2026 en diffusant une bande-annonce pour sa prochaine minisérie, Wonder Man. Prévue pour le 28 janvier 2026 sur Disney+, cette production de huit épisodes s’inscrit dans la phase 6 de l’univers cinématographique Marvel (MCU) et promet une approche satirique du genre super-héroïque.

Une intrigue méta entre casting hollywoodien et menace réelle

Créée par Destin Daniel Cretton (réalisateur de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux) et Andrew Guest (producteur d’Hawkeye), la série suit Simon Williams, interprété par Yahya Abdul-Mateen II. Ce protagoniste est un acteur et cascadeur qui possède de véritables super-pouvoirs mais tente de décrocher le rôle principal dans un reboot télévisé d’une ancienne incarnation de Wonder Man.

La bande-annonce met en lumière le conflit central : Simon doit signer un formulaire certifiant qu’il ne possède aucun pouvoir. Cependant, le stress de l’audition et l’intensité du jeu d’acteur déclenchent ses capacités de manière explosive. Cette perte de contrôle attire immédiatement l’attention du département du Damage Control qui le classe comme une « menace extraordinaire ».

Outre Yahya Abdul-Mateen II, le casting réunit :

Ben Kingsley reprend son rôle de Trevor Slattery, l’acteur raté vu dans Iron Man 3 et Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux.

Ed Harris incarne Neal Saroyan, l’agent de Simon.

Demetrius Grosse joue Eric, le frère de Simon, aussi connu sous le nom de Moissonneur.

Arian Moayed interprète P. Clearly, un agent du département du Damage Control.

D’autres acteurs comme Josh Gad et Lauren Glazier complètent l’ensemble dans des rôles encore tenus secrets. Ce projet marque une continuité directe avec l’humour méta déjà aperçu dans le teaser diffusé avant la New York Comic Con en automne.