HBO Max et Paramount+ vont fusionner avec le rachat de Warner Bros

David Ellison a annoncé lors d’un appel aux investisseurs que Paramount+ et HBO Max vont fusionner en un seul service de streaming après la finalisation du rachat de Warner Bros Discovery par Paramount. L’entité combinée comptera dès le départ un peu plus de 200 millions d’abonnés, positionnant le nouveau groupe comme un concurrent direct de Netflix et Disney+.

« Nous pensons que cela nous place réellement en position de rivaliser avec les leaders du secteur », a déclaré David Ellison. « L’offre combinée, compte tenu du volume de contenu et de ce que nous pouvons faire sur le plan technologique, nous mettra vraiment en position de pouvoir concurrencer les acteurs les plus importants dans la vente directe aux clients ». Paramount aura achevé la consolidation de ses trois services sous une plateforme unifiée d’ici le milieu de l’année et compte appliquer une approche similaire à l’ensemble du périmètre fusionné.

HBO restera HBO, même chez Paramount

La question centrale de l’intégration technique (HBO Max accessible comme espace dans le service ou pleinement fusionné) n’a pas encore été tranchée publiquement. En revanche, le PDG de Paramount a été catégorique sur un point : HBO et son directeur des programmes Casey Bloys conserveront leur indépendance éditoriale.

« Casey et son équipe font un travail absolument remarquable chez HBO », a-t-il déclaré, précisant que Game of Thrones est sa série HBO préférée. « Nous prévoyons que HBO puisse fonctionner avec indépendance afin qu’il puisse, franchement, faire ce qu’il fait incroyablement bien. Notre point de vue est que HBO doit rester HBO. Ils ont créé une marque phénoménale. Ils sont un leader dans le secteur et nous voulons simplement qu’ils continuent à en faire plus. Mais en réunissant les plateformes, tout notre contenu pourra atteindre un public encore plus large que ce que nous pouvons faire séparément ».

Ce choix de préservation de la marque HBO tranche avec les approches d’intégration musclées habituellement observées dans les fusions médiatiques. Il reflète la conscience que HBO constitue l’un des actifs les plus différenciants du portefeuille fusionné et que diluer son identité dans une plateforme généraliste représenterait un risque commercial réel.

Pour rappel, le rachat a été conclu il y a quelques jours à 31 dollars par action, soit 110 milliards de dollars, après que Paramount a surenchéri sur Netflix. Ce dernier avait initialement sécurisé un accord à 27,75 dollars par action, soit 82,7 milliards de dollars, en décembre. Le conseil d’administration de Warner Bros Discovery a toutefois qualifié l’offre de Paramount de proposition supérieure. Netflix a alors renoncé à s’aligner.