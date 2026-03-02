TENDANCES
PC et systèmes

[MWC 2026] ThinkBook Modular AI PC : Lénovo dévoile un PC portable modulaire à double écran et ports interchangeables

2 min.
2 Mar. 2026
0

À l’occasion du MWC 2026, Lenovo a levé le voile sur un concept audacieux, le ThinkBook Modular AI PC. Ce prototype bouscule les codes du PC portable traditionnel en combinant double écran, clavier détachable et ports interchangeables à chaud.

Basé sur un châssis de 14 pouces, l’appareil intègre un second écran amovible fixé par défaut au dos du capot. Cette configuration facilite le partage de contenu en face-à-face. Mais l’originalité du concept réside dans sa flexibilité : sans éteindre la machine, il est possible de retirer le clavier et d’installer l’écran secondaire à sa place pour étendre la surface d’affichage. Pratique.

Double écran modulable et clavier sans contrainte

L’écran additionnel peut également être positionné à côté du PC, grâce à une béquille intégrée et une connexion USB-C. Orientation paysage ou portrait, usage en codage ou en traitement de texte, l’adaptation se fait en quelques secondes. Le clavier, compatible pogo pins et Bluetooth, peut être placé librement selon l’environnement de travail.

Thinkbook Modular AI PC

Des ports échangeables à chaud

Lenovo reprend aussi le principe des modules interchangeables. Les ports peuvent être remplacés à la volée, avec des options comme USB-C, USB-A ou HDMI. D’autres variantes, telles qu’un port Ethernet ou des connecteurs audio supplémentaires, sont envisagées.

Malgré son statut de concept, l’ensemble apparaît étonnamment abouti : l’appareil semble robuste et tout semble très « fluide » à l’usage. Lenovo reste discret sur la configuration technique, mais la réactivité observée laisse présager des composants de premier plan.

Si ce ThinkBook modulaire n’est pas destiné à être commercialisé (du moins pas encore), certaines de ses innovations pourraient évidemment inspirer les futurs PC portables de la marque.

