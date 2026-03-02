[MWC 2026] Qualcomm présente une première vague de solutions Wi-Fi 8 AI-native

À l’occasion du Mobile World Congress (MWC) 2026 à Barcelone, Qualcomm a levé le voile sur une nouvelle génération de produits compatibles Wi-Fi 8, avec l’idée de rapprocher la connectivité des besoins émergents liés à l’IA et aux usages exigeants (visioconférence, cloud gaming, XR, objets connectés et réseaux maillés). L’entreprise parle d’un portefeuille “AI-native”, un terme qui renvoie surtout à l’intégration de mécanismes d’optimisation pilotés par logiciel et, à terme, par des fonctions d’analyse embarquées dans les équipements réseau.

Ce que Qualcomm annonce concrètement

Dans l’immédiat, l’annonce s’articule autour de deux familles de composants : d’un côté une puce de connectivité pour terminaux (PC, smartphones, tablettes), de l’autre des plateformes destinées aux routeurs et systèmes Wi-Fi domestiques (y compris les réseaux mesh), ainsi qu’à des déclinaisons orientées entreprise. Les premières références citées dans la couverture du salon sont la puce FastConnect 8800 (côté appareils) et des plateformes Dragonwing pour l’infrastructure réseau, avec des déclinaisons comme Dragonwing N8 et Dragonwing F8 évoquées pour le grand public.

Qualcomm indique que ces produits sont déjà en phase d’échantillonnage (samples) auprès de clients, et vise une disponibilité commerciale vers la fin 2026. En revanche, l’entreprise ne communique pas, à ce stade, de grille de prix ni de calendrier précis par constructeur : comme souvent avec ce type de composants, les délais dépendront des intégrations dans les appareils finaux (PC, smartphones, routeurs, box opérateurs) et de la stratégie des marques partenaires.

Wi-Fi 8 : une évolution davantage centrée sur la fiabilité

Le Wi-Fi 8 correspond au standard en préparation IEEE 802.11bn, parfois présenté comme une étape Ultra High Reliability. L’enjeu n’est pas uniquement d’augmenter les débits théoriques, mais d’améliorer la stabilité en conditions réelles : réseaux denses, interférences, mobilité au sein d’un logement ou d’un bureau, et qualité de service plus régulière aux limites de couverture. À ce stade, la norme est encore en développement, avec une finalisation attendue plus tard dans la décennie, ce qui explique que les premières annonces se concentrent sur des plateformes prêtes à accompagner l’évolution du standard plutôt que sur des produits grand public immédiatement disponibles.

Cette orientation fiabilité est cohérente avec l’évolution des usages : multiplication des appareils connectés dans un même foyer, généralisation des réseaux mesh, et montée des applications sensibles à la latence (jeux en ligne, XR, téléprésence). Pour le marché, l’objectif est de rapprocher l’expérience Wi-Fi d’une connexion filaire sur des aspects comme la régularité et la gestion des transitions entre points d’accès.

FastConnect 8800 : une puce orientée PC et mobiles, avec radio 4×4

Côté terminaux, la FastConnect 8800 est présentée comme une puce Wi-Fi 8 intégrant également le Bluetooth 7.0. Selon Qualcomm (via les informations rapportées au MWC), il s’agirait d’une première solution mobile reposant sur une configuration radio 4×4, là où des générations précédentes visaient plus souvent des designs 2×2. Cette montée en capacité radio est l’un des leviers mis en avant pour expliquer un gain de performances mesuré par l’entreprise, notamment en débit de pointe.

La couverture du salon évoque un débit maximal jusqu’à 11,6 Gb/s dans des tests internes, contre environ 5,8 Gb/s pour une puce Wi-Fi 7 de génération précédente (FastConnect 7800) citée comme point de comparaison. Qualcomm avance également une portée en gigabit pouvant aller jusqu’à trois fois plus dans certains scénarios. Ces chiffres restent à interpréter avec prudence : ils dépendent des conditions de test, de la configuration réseau, du spectre disponible (notamment en 6 GHz) et du produit final dans lequel la puce sera intégrée.

Sur le volet Bluetooth, la puce mettrait en avant un mode de transfert plus rapide (Bluetooth High Data Throughput), avec une vitesse annoncée à 7,5 Mb/s là où le Bluetooth LE classique plafonne typiquement plus bas. Là encore, l’intérêt dépendra des cas d’usage (audio, périphériques, échanges de fichiers, accessoires XR), et des implémentations côté appareils.

Dragonwing : la brique pour routeurs et réseaux maillés

En parallèle des puces pour terminaux, Qualcomm pousse ses plateformes Dragonwing côté infrastructure, avec l’ambition d’équiper des routeurs domestiques et des systèmes mesh compatibles Wi-Fi 8. Des références comme Dragonwing N8 et Dragonwing F8 sont citées comme des paliers “mainstream” pour amener le Wi-Fi 8 vers le marché grand public. L’idée est d’accompagner l’évolution de la norme avec des fonctions de gestion réseau plus avancées, en particulier dans les environnements où plusieurs points d’accès coopèrent (maison multi-étages, appartements denses, bureaux).

Techniquement, Qualcomm associe ce mouvement à une couche d’optimisation qu’elle présente comme un Network AI Engine, censé ajuster le réseau en temps réel pour préserver la qualité d’expérience (QoE) lors d’usages sensibles comme le jeu en ligne, la vidéo, ou certaines applications immersives. Il faudra attendre des produits concrets (routeurs, box, points d’accès) et des tests indépendants pour mesurer l’impact réel de ces mécanismes, notamment face aux défis classiques du Wi-Fi : interférences, saturation, et comportement variable selon les logements.

Un marché déjà animé : Broadcom et MediaTek avancent aussi leurs pions

Qualcomm n’est pas seul sur le terrain du Wi-Fi 8. Début février 2026, Broadcom a annoncé une offre orientée entreprises, combinant une plateforme de points d’accès Wi-Fi 8 et une solution de commutation (switch) pensée pour des réseaux “AI-ready”, avec un accent mis sur la sécurité (dont MACsec), la télémétrie et l’intégration de capacités de traitement en périphérie. Broadcom indique également être en phase d’échantillonnage auprès de clients et partenaires “early access”.

De son côté, MediaTek a présenté au CES 2026 sa famille Filogic 8000, destinée à couvrir à la fois des passerelles (gateways), des équipements réseau et des appareils clients. L’entreprise évoque une priorité donnée à la fiabilité et à la latence, et indique que les premiers chipsets devraient atteindre des clients plus tard dans l’année. Là encore, l’impact pour le grand public dépendra de l’adoption par les fabricants et des cycles de renouvellement des équipements.

Pour qui, et quand cela peut-il se traduire en produits

Les annonces du MWC visent d’abord les industriels : fabricants de PC et de smartphones, équipementiers réseau, et partenaires opérateurs. Pour les utilisateurs, l’arrivée du Wi-Fi 8 dans des produits accessibles ne sera pas immédiate, même si des premiers appareils pourraient apparaître dès la fin 2026 sur certains segments (haut de gamme, équipements réseau premium), avant une adoption plus large au rythme de la normalisation et de la maturité de l’écosystème.

Dans l’intervalle, le Wi-Fi 7 reste la génération en cours de déploiement, avec des routeurs et des terminaux qui se démocratisent progressivement. Le Wi-Fi 8 s’inscrit plutôt comme la prochaine étape centrée sur la “qualité en conditions difficiles” : stabilité, mobilité, densité, et latence plus prévisible — des critères qui comptent autant, sinon plus, que le débit maximal affiché sur la boîte.

Avec cette première salve, Qualcomm cherche donc à positionner ses futures briques de connectivité (FastConnect côté appareils, Dragonwing côté routeurs et réseaux) comme une base technique pour les années à venir. Reste à voir comment les fabricants s’en empareront, et dans quelles catégories de produits le Wi-Fi 8 apparaîtra en premier : PC, smartphones premium, routeurs haut de gamme, ou infrastructures d’entreprise.