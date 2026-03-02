[MWC 2026] Razr Fold : Motorola dévoile le prix élevé et d’autres caractéristiques

Après une première présentation au CES en janvier, Motorola dévoile les caractéristiques complètes de son Razr Fold lors du MWC 2026. Le smartphone pliable grand format embarque une batterie de 6 000 mAh, la puce Snapdragon 8 Gen 5, un stylet inclus et sera commercialisé en Europe au prix de 1 999 € en pack avec le Motorola Pen Ultra. La date de sortie exacte reste inconnue, mais l’appareil arrivera dans le courant de 2026.

Des détails techniques sur le Motorola Razr Fold

Le Razr Fold tourne sous Android 16 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, et Motorola promet sept ans de mises à jour système (sans s’engager sur leur ponctualité). La charge filaire atteint 80 W et la charge sans fil 50 W, sans compatibilité avec Qi2. La résistance est certifiée IP48 et IP49. Il y aura deux coloris au lancement : bleu noirci et blanc lys.

De plus, le Razr Fold dispose d’un écran externe de 6,6 pouces (2 520 x 1 080 avec un taux de rafraichissement de 165 Hz) et d’un écran interne de 8,1 pouces (2 484 x 2 232 avec un taux de rafraichissement de 120 Hz), avec support du stylet sur les deux surfaces. Côté logiciel, Motorola met en avant plusieurs modes d’utilisation, dont le multitâche en écran partagé et un mode PC portable qui transforme la moitié inférieure de l’écran interne en pavé tactile.

Le bloc photo se compose de cinq capteurs :

32 mégapixels en capteur frontal sur l’écran externe

20 mégapixels en capteur frontal sur l’écran interne

50 mégapixels (Sony LYTIA) en capteur photo principal à l’arrière

50 mégapixels en capteur photo ultra grand-angle (avec mode macro)

50 mégapixels (SONY LYTIA) avec téléobjectif 3x

À noter que Motorola a opté pour le Snapdragon 8 Gen 5 standard et non la variante Elite, un choix qui le positionne légèrement en retrait des autres smartphone Android haut de gamme actuels.