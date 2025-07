Samsung Galaxy Z Fold 7, Flip 7 et Flip 7 FE : une fuite dévoile les caractéristiques techniques

À seulement deux jours de l’événement Unpacked, une nouvelle fuite dévoile des informations sur les prochains smartphones pliables de Samsung. Les Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 et Z Flip 7 FE se précisent grâce aux révélations de Roland Quandt du site WinFuture. Ces caractéristiques techniques semblent venir d’un communiqué de presse et réservent quelques surprises par rapport aux rumeurs précédentes.

Galaxy Z Fold 7 : finesse et légèreté au rendez-vous

Le Galaxy Z Fold 7 se distingue par son design affiné. Avec une épaisseur de 8,9 mm plié et seulement 4,2 mm déplié, il repousse les limites de la compacité pour un smartphone pliable avec un grand écran. Surtout, son poids de 216 grammes le rend plus léger que le Galaxy S25 Ultra, un exploit pour un appareil de cette catégorie. Côté affichage, on retrouve un écran extérieur de 6,5 pouces et un écran principal de 8 pouces, conformes aux attentes.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm promet de très bonnes performances. En revanche, la batterie de 4 000 mAh déçoit légèrement, Samsung persistant à ne pas proposer une capacité plus généreuse. Pour la photo, la fuite mentionne un capteur principal de 200 mégapixels, sans plus de détails sur les autres capteurs. D’autre part, un modèle avec 1 To de stockage existera, bien que cette option semble réservée à certaines régions.

Galaxy Z Flip 7 et Flip 7 FE : une surprise sur les écrans

Les Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE partagent des caractéristiques intrigantes. Selon la fuite, les deux modèles arborent des écrans identiques : un écran principal de 6,9 pouces et un écran extérieur de 4,1 pouces. Cette information contredit les rumeurs antérieures, qui laissaient entendre des tailles différentes pour la version FE, censée être plus abordable. Malheureusement, la fuite reste muette sur le processeur de ces deux appareils, laissant une question majeure en suspens.

L’événement Unpacked de Samsung aura lieu le 9 juillet à 16 heures (heure française). Il se déroulera à New York, mais il sera possible de le voir en direct sur YouTube.