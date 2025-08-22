TENDANCES
Les États-Unis vont investir dans Intel avec une participation de 10 %, annonce Donald Trump

22 Août. 2025 • 20:59
0

Le président américain Donald Trump a révélé, lors d’une conférence de presse ce vendredi, qu’Intel, qui se veut en difficulté, a accepté de céder 10 % de son capital au gouvernement des États-Unis, une opération évaluée à 10 milliards de dollars.

Intel Logo

Un partenariat stratégique entre Intel et les USA

« J’ai dit : « je pense qu’il serait bénéfique d’avoir les États-Unis comme partenaire. » Il a accepté, et ils ont donné leur accord », a déclaré Donald Trump, en référence à ses discussions avec Lip-Bu Tan, patron d’Intel. Cet accord, fruit de négociations menées la semaine précédente à la Maison Blanche, marque une étape importante dans les efforts de l’administration pour renforcer l’industrie nationale des semi-conducteurs.

Cette annonce intervient après des tensions publiques. Récemment, Donald Trump avait exigé la démission de Lip-Bu Tan via un message sur son réseau social, en raison de ses anciennes activités d’investissement en Chine. Cependant, une rencontre entre les deux hommes a apaisé le différend et ouvert la voie à cet accord. Le président américain a qualifié l’opération de « formidable opportunité » pour Intel, sans toutefois préciser les détails de sa mise en œuvre.

Une intervention gouvernementale majeure

L’accord, s’il se concrétise, représenterait l’une des interventions les plus significatives de l’État américain dans une entreprise privée depuis le sauvetage de l’industrie automobile en 2008. À l’époque, des dizaines de milliards de dollars avaient été injectés pour éviter l’effondrement de Chrysler et General Motors, préservant ainsi plus d’un million d’emplois. Dans le cas d’Intel, les discussions antérieures mentionnaient la conversion de 10,86 milliards de dollars de subventions fédérales, récemment attribuées dans le cadre du CHIPS and Science Act, en une participation au capital de l’entreprise, valorisée à environ 100 milliards de dollars.

Cependant, des obstacles subsistent. L’accord devra probablement obtenir l’approbation du conseil d’administration d’Intel et pourrait susciter des objections de la part d’actionnaires ou d’acteurs de l’industrie, préoccupés par sa légalité. Aucun détail précis sur les modalités de l’opération n’a été fourni lors de la conférence de presse.

Un contexte de relance pour Intel

Cette annonce survient quelques jours après que SoftBank, le conglomérat technologique japonais, a dévoilé un investissement de 2 milliards de dollars dans Intel pour soutenir l’expansion de la production de puces aux États-Unis. Ce double appui, public et privé, reflète une confiance renouvelée dans les perspectives de redressement d’Intel, malgré ses difficultés à rivaliser avec des acteurs comme Nvidia ou TSMC, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle.

