Après le Père Noël, la Fée des dents a aussi son site interactif

Après le Père Noël et ses célèbres radars de suivi pour la nuit du 24 décembre, voilà qu’un nouveau personnage imaginaire entre dans l’ère du suivi en ligne, la Petite Souris, ou plutôt ici la Fée des dents. À l’origine de cette idée, Oliver Finel, qui a voulu combler un vide numérique après avoir créé une vidéo personnalisée pour son neveu. Et de faire un constat simple : alors que les enfants grandissent entourés d’expériences interactives, aucune de ces expériences ne porte sur la perte d’une dent, un évènement pourtant important pour un bambin.

Kiki, une fée connectée au service de l’imaginaire

Oliver Final a donc mis en place un site sur Kiki la Fée des dents. Lorsqu’un enfant perd une dent, les parents renseignent leur adresse e-mail et déclenchent une série de notifications. Tout au long de la soirée, l’enfant découvre des vidéos montrant Kiki préparer sa mission, quitter son quartier général ou bien encore voyager pour récupérer la précieuse dent, sans oublier l’affichage de sa vitesse de vol ou la publication de selfies durant son trajet.

Une expérience pensée pour rassurer et faire patienter

Hébergée entièrement sur le site, cette expérience interactive se déroule sur plusieurs heures, le tout rythmé par des comptes à rebours qui transforment la soirée en un véritable rituel. Ces différentes étapes encouragent aussi les enfants à se brosser les dents et à se préparer au sommeil. Le lendemain matin, une dernière vidéo félicite l’enfant et l’invite à découvrir sa surprise sous l’oreiller.

Vers plus de personnalisation et une dimension éducative

Lancé en octobre, ce service se prépare à une refonte graphique encore plus ludique. À partir de 2026, une version enrichie permettra à Kiki de citer le prénom de l’enfant, ses passions, et même d’intégrer sa photo dans les vidéos. Des certificats personnalisés et des contenus éducatifs sur l’hygiène bucco-dentaire sont également prévus.

Gratuit et accessible sans application, le Tooth Fairy Tracker ambitionne aussi de s’adapter aux traditions locales, notamment en Europe où la Petite Souris remplace souvent la fée, et de collaborer avec des cabinets dentaires pour rendre les visites chez le dentiste un peu moins anxiogènes. .