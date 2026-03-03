TENDANCES
KultureGeek Logiciels ChatGPT : les désinstallations bondissent de 295 % après l’accord avec le Pentagone
Logiciels

ChatGPT : les désinstallations bondissent de 295 % après l’accord avec le Pentagone

3 min.
3 Mar. 2026 • 9:14
0

L’annonce du partenariat autour de l’intelligence artificielle entre OpenAI et le Pentagone aux États-Unis a provoqué une réaction immédiate des utilisateurs. Le samedi 28 février, les désinstallations de l’application ChatGPT ont bondi de 295 % aux États-Unis par rapport à la veille, contre un taux habituel de 9 % calculé sur les 30 derniers jours, selon les données de Sensor Tower relayées par TechCrunch.

ChatGPT Logo Icone

De nombreuses désinstallations pour ChatGPT

La même journée, les téléchargements américains de Claude, l’application IA concurrente d’Anthropic, progressaient de 51 % par rapport à la veille, après une première hausse de 37 % dès le vendredi 27 février, jour où Anthropic avait publiquement refusé les termes du contrat proposé par le Pentagone, invoquant des risques liés à la surveillance des citoyens américains et à l’utilisation de l’IA dans des systèmes d’armes entièrement autonomes.

Les téléchargements de ChatGPT ont reculé de 13 % le samedi, puis de 5 % supplémentaires le dimanche, alors qu’ils avaient encore progressé de 14 % le vendredi, avant la publication des détails de l’accord. La dégradation s’est également traduite dans les notes : les avis 1 étoile pour ChatGPT ont augmenté de 775 % le samedi, puis de 100 % supplémentaires le dimanche. Les avis 5 étoiles ont chuté de 50 % sur la même période.

Tout cela profite à Claude

Claude a atteint la première place du classement des applications gratuites sur l’App Store américain le samedi, un bond de plus de 20 places par rapport au 22 février, et s’y maintenait encore au lundi 2 mars. Selon Appfigures, c’est la première fois que les téléchargements quotidiens totaux de Claude aux États-Unis dépassent ceux de ChatGPT. Sa propre estimation de la hausse de samedi est encore plus haute que celle de Sensor Tower : 88 % de progression journalière. Claude occupe également la première place des applications iPhone gratuites dans plusieurs pays hors États-Unis, dont la France, l’Allemagne, la Belgique, le Canada, la Suisse, la Norvège et le Luxembourg.

Similarweb note pour sa part que les téléchargements américains de Claude sur la semaine écoulée représentent environ 20 fois le niveau de janvier, tout en précisant que d’autres facteurs que la controverse politique pourraient expliquer une partie de cette hausse.

