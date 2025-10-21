ChatGPT Atlas : OpenAI annonce son navigateur Web avec IA

OpenAI dévoile ChatGPT Atlas, son navigateur Internet conçu autour de l’intelligence artificielle et de ChatGPT pour apporter l’assistance directement là où vous travaillez sur le Web. L’objectif est de transformer la navigation en un flux d’actions contextualisées, sans copier-coller ni changement d’onglet. C’est aussi un nouveau concurrent de Google Chrome, Comet et d’autres navigateurs.

Atlas intègre la mémoire de ChatGPT pour que vos conversations s’appuient sur les échanges et détails précédents, et pour vous aider à accomplir de nouvelles tâches plus vite.

Assistance contextuelle dans la page et mémoire du navigateur

Avec Atlas, ChatGPT vous suit sur n’importe quel site et intervient dans la fenêtre où vous êtes, en comprenant le contexte et en exécutant des tâches sur la page. Pendant un cours, il peut proposer des questions d’entraînement et des exemples concrets, comprendre instantanément ce qui s’affiche et améliorer vos vérifications de connaissances, sans multiplier les captures d’écran ni les bascules entre diapositives et chatbot.

La fonction de mémoire du navigateur permet à ChatGPT de retenir le contexte des sites visités et de le réactiver à la demande. Par exemple : « Trouve toutes les offres d’emploi que je consultais la semaine dernière et crée un résumé des tendances sectorielles pour que je prépare mes entretiens ». Les mémoires sont entièrement optionnelles : vous pouvez les consulter ou les archiver dans les paramètres ; supprimer l’historique efface aussi les mémoires associées.

Un mode agent pour la recherche, analyse et automatisation

Le mode agent dans ChatGPT Atlas exécute du travail pour vous avec le contexte de navigation. Il gagne en rapidité et en utilité pour la recherche et l’analyse, l’automatisation de tâches, ainsi que la planification d’événements ou la prise de rendez-vous pendant que vous explorez le web. Ce mode agent est proposé dès aujourd’hui en version test pour les utilisateurs Plus, Pro et Business de ChatGPT

Où télécharger ChatGPT Atlas

Le navigateur ChatGPT Atlas est disponible dès maintenant dans le monde entier sur macOS pour les utilisateurs gratuits, Plus, Pro et Go. Le téléchargement se fait à l’adresse chatgpt.com/atlas.

Il est également disponible en bêta pour les membres Business, et activable par les administrateurs pour les offres Enterprise et Edu. Des versions pour Windows, iOS et Android arriveront prochainement, sans date communiquée. Au premier démarrage, il suffit de se connecter à ChatGPT et d’importer favoris, mots de passe et historique depuis votre navigateur actuel.