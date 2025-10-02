Comet, le navigateur IA de Perplexity, devient gratuit pour tout le monde

Après un lancement estival réservé aux abonnés, Comet, le navigateur Internet de Perplexity avec de l’intelligence artificielle, est désormais accessible gratuitement pour tous, avec la promesse de le rester pour toujours. L’entreprise positionne clairement son produit comme un concurrent sérieux de Google Chrome, en misant sur une IA profondément intégrée pour redéfinir la navigation Web.

Un navigateur avec de l’IA

Comet se distingue des navigateurs traditionnels en plaçant l’IA au centre de son fonctionnement. Selon l’entreprise, l’assistant n’est pas simplement « greffé à un navigateur traditionnel » ; il « voyage sur le Web » avec l’utilisateur. L’objectif est de simplifier la navigation et d’aider activement dans des tâches concrètes comme le shopping, la planification de voyages ou la gestion administrative. La promesse est simple : permettre aux utilisateurs d’en faire plus.

Cette ouverture au grand public marque un changement de stratégie radical. Lancé en juillet, l’accès à Comet était initialement limité aux abonnés de l’offre Perplexity Max facturée 200 dollars par mois. L’accès a ensuite été progressivement élargi à certains membres de l’abonnement Pro et à des chanceux issus d’une liste d’attente qui compte désormais, selon Perplexity, plusieurs millions de personnes. Aujourd’hui, tout le monde peut y accéder gratuitement. Le téléchargement se fait sur le site officiel.

Comet Plus, le volet payant dédié à l’information

Parallèlement à la gratuité de son navigateur, Perplexity a dévoilé son modèle de monétisation : Comet Plus. Annoncé en août, cet abonnement donne accès à une sélection de contenus d’actualités provenant de plusieurs partenaire. La liste des partenaires de lancement inclut des noms comme CNN, Conde Nast, Washington Post, Fortune, Los Angeles Times, mais aussi les médias français Le Figaro et Le Monde. L’accès à Comet Plus est inclus pour les abonnés aux offres Pro et Max de Perplexity, et est proposé à 5 dollars par mois pour tous les autres utilisateurs.

Perplexity n’est pas seul dans sa quête pour intégrer l’intelligence artificielle au cœur de la navigation internet. La concurrence est déjà bien installée. Google a commencé à infuser son modèle Gemini dans Chrome, tandis que The Browser Company, créateur du navigateur Arc, mise tout avec le navigateur Dia. De son côté, Opera a également lancé son propre navigateur IA, Neon.