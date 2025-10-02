TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Comet, le navigateur IA de Perplexity, devient gratuit pour tout le monde
Logiciels

Comet, le navigateur IA de Perplexity, devient gratuit pour tout le monde

2 Oct. 2025 • 22:31
0

Après un lancement estival réservé aux abonnés, Comet, le navigateur Internet de Perplexity avec de l’intelligence artificielle, est désormais accessible gratuitement pour tous, avec la promesse de le rester pour toujours. L’entreprise positionne clairement son produit comme un concurrent sérieux de Google Chrome, en misant sur une IA profondément intégrée pour redéfinir la navigation Web.

Comet Navigateur Assistant IA

Un navigateur avec de l’IA

Comet se distingue des navigateurs traditionnels en plaçant l’IA au centre de son fonctionnement. Selon l’entreprise, l’assistant n’est pas simplement « greffé à un navigateur traditionnel » ; il « voyage sur le Web » avec l’utilisateur. L’objectif est de simplifier la navigation et d’aider activement dans des tâches concrètes comme le shopping, la planification de voyages ou la gestion administrative. La promesse est simple : permettre aux utilisateurs d’en faire plus.

Cette ouverture au grand public marque un changement de stratégie radical. Lancé en juillet, l’accès à Comet était initialement limité aux abonnés de l’offre Perplexity Max facturée 200 dollars par mois. L’accès a ensuite été progressivement élargi à certains membres de l’abonnement Pro et à des chanceux issus d’une liste d’attente qui compte désormais, selon Perplexity, plusieurs millions de personnes. Aujourd’hui, tout le monde peut y accéder gratuitement. Le téléchargement se fait sur le site officiel.

Comet Plus, le volet payant dédié à l’information

Parallèlement à la gratuité de son navigateur, Perplexity a dévoilé son modèle de monétisation : Comet Plus. Annoncé en août, cet abonnement donne accès à une sélection de contenus d’actualités provenant de plusieurs partenaire. La liste des partenaires de lancement inclut des noms comme CNN, Conde Nast, Washington Post, Fortune, Los Angeles Times, mais aussi les médias français Le Figaro et Le Monde. L’accès à Comet Plus est inclus pour les abonnés aux offres Pro et Max de Perplexity, et est proposé à 5 dollars par mois pour tous les autres utilisateurs.

Perplexity n’est pas seul dans sa quête pour intégrer l’intelligence artificielle au cœur de la navigation internet. La concurrence est déjà bien installée. Google a commencé à infuser son modèle Gemini dans Chrome, tandis que The Browser Company, créateur du navigateur Arc, mise tout avec le navigateur Dia. De son côté, Opera a également lancé son propre navigateur IA, Neon.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Perplexity Comet Navigateur Logiciels

Perplexity lance Comet, son navigateur Internet avec IA

Perplexity Comet Navigateur Applications

Perplexity veut préinstaller Comet, son navigateur IA, sur les smartphones

Google Chrome Logo Icone Logiciels

Perplexity propose de racheter Google Chrome pour 34,5 milliards de dollars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Instagram Logo Icone

Instagram assure ne pas vous écouter via le micro de votre téléphone

2 Oct. 2025 • 20:11
2 Applications

Adam Mosseri, patron d’Instagram, a formellement démenti la rumeur persistante selon laquelle le réseau social écouterait les...

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass : la hausse de prix s’accompagne d’une expérience publicitaire agressive

2 Oct. 2025 • 19:53
0 Jeux vidéo

À la suite de l’annonce d’une hausse de prix de 50 % pour le Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft déploie une stratégie...

Charlotte robot

Charlotte : un robot en forme d’araignée capable d’imprimer une maison de 200 m2 en 24 heures

2 Oct. 2025 • 19:23
0 Science

Le secteur du bâtiment continue sa révolution technologique avec Charlotte, un robot de construction dont le design s’inspire largement...

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

Après Avatar 3: De Feu et de Cendres, l’avenir de la franchise ne serait toujours pas assuré

2 Oct. 2025 • 19:05
0 Geekeries

Avec plus de 5 milliards de dollars cumulés au box-office pour les deux premiers volets, la franchise Avatar demeure l’une des plus rentables...

deals promos

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 2 octobre

2 Oct. 2025 • 18:41
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le patron d’Apple Music réagit aux manques de fonctions et aux différences iOS/macOS

Le patron d’Apple Music réagit aux manques de fonctions et aux différences iOS/macOS

2 Oct. 2025 • 20:55

image de l'article Beats collabore avec Apple, mais explique garder une identité unique

Beats collabore avec Apple, mais explique garder une identité unique

2 Oct. 2025 • 20:35

image de l'article Disney+ dévoile une nouvelle application unifiée pour iOS et tvOS avec Hulu et ESPN

Disney+ dévoile une nouvelle application unifiée pour iOS et tvOS avec Hulu et ESPN

2 Oct. 2025 • 19:33

image de l'article Bug d’activation d’iMessage sur iOS 26 : Apple donne la solution

Bug d’activation d’iMessage sur iOS 26 : Apple donne la solution

2 Oct. 2025 • 18:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site