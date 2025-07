Perplexity veut préinstaller Comet, son navigateur IA, sur les smartphones

Perplexity AI souhaite intégrer son navigateur Comet sur les smartphones. En discussions avec plusieurs constructeurs de smartphones, l’entreprise cherche à capitaliser sur la fidélité des utilisateurs aux navigateurs préinstallés.

Un navigateur dopé à l’IA pour révolutionner l’expérience utilisateur

Comet, actuellement en version bêta sur ordinateur, intègre l’intelligence artificielle de Perplexity directement dans la navigation Web. Ce navigateur permet aux utilisateurs de poser des questions sur leurs données personnelles, comme les e-mails, les calendriers ou l’historique de navigation, et d’automatiser des tâches telles que la planification de réunions ou le résumé de pages Web. « Ce n’est pas facile de convaincre les fabricants de smartphones de remplacer Chrome par Comet comme navigateur par défaut », a déclaré Aravind Srinivas, patron de Perplexity, auprès de Reuters.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large de l’industrie vers des navigateurs dotés de capacités d’IA agentique, capables de prendre des décisions et d’exécuter des tâches avec un minimum d’intervention humaine. Dans le même temps, OpenAI développe également un navigateur basé sur une IA agentique, conçu pour automatiser des tâches complexes comme la réservation de voyages ou la gestion financière.

Une stratégie pour conquérir des millions d’utilisateurs

Perplexity espère atteindre des dizaines à des centaines de millions d’utilisateurs en 2026, après avoir amélioré la version pour ordinateur pour quelques centaines de milliers de testeurs, selon Aravind Srinivas. En juin, des discussions avec Samsung et Apple ont également exploré l’intégration des capacités de recherche IA de Perplexity dans leurs assistants virtuels, Bixby et Siri. Ces partenariats pourraient offrir à Perplexity un accès direct à des millions d’utilisateurs, malgré la domination de Chrome (70 % de parts de marché sur mobile) et de Safari et du navigateur de Samsung (24 % combinés), selon les données de Statcounter.

Avec une levée de fonds de 500 millions de dollars valorisant l’entreprise à 14 milliards, Perplexity bénéficie du soutien d’investisseurs comme Accel, Nvidia, Jeff Bezos et Eric Schmidt, ex-PDG de Google. Ces ressources devraient accélérer le développement de Comet et renforcer sa position face aux géants du marché.