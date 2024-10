IA : le New York Times demande à Perplexity AI d’arrêter de piller ses contenus

Le New York Times exige de la société d’intelligence artificielle générative Perplexity AI qu’elle cesse de piller ses contenus indûment sous peine de poursuites, la start-up arguant que ses usages n’enfreignent pas la législation.

Le quotidien américain accuse la start-up d’IA d’utiliser ses publications pour nourrir son modèle de langage. Ces modèles sont des logiciels qui s’appuient sur d’immenses quantités de données pour répondre en détail ou générer des contenus en réponse à des demandes en langage courant.

Malgré plusieurs alertes et mises en garde, les contenus du New York Times continuent à apparaître dans des résultats générés par l’interface de Perplexity AI.

Dans une lettre du New York Times adressée à Perplexity AI, le quotidien indique :

Perplexity et ses partenaires commerciaux se sont injustement enrichis en utilisant, sans autorisation, le journalisme expressif, soigneusement écrit et recherché, et édité par le Times sans licence.

« Nous sommes tout à fait disposés à travailler avec tous les éditeurs, y compris le New York Times », a déclaré Aravind Srinivas, PDG de Perplexity, auprès du Wall Street Journal. « Nous n’avons aucun intérêt à être l’antagoniste de qui que ce soit ».

Le New York Times indique à Perplexity AI qu’elle a jusqu’au 30 octobre pour répondre à sa lettre et arrêter le pillage de ses contenus.

Suite aux accusations de plagiat au cours de l’été, Perplexity AI a conclu des accords avec des éditeurs, offrant des revenus publicitaires et des abonnements gratuits à des partenaires tels que Fortune, Time et The Texas Tribune.