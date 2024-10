Intelligence artificielle : Perplexity est prêt à collaborer avec les médias après leurs plaintes

Le patron de la start-up américaine d’intelligence artificielle générative Perplexity, Aravind Srinivas, s’est dit surpris par la plainte de médias à l’encontre de la société, accusée de piller leurs contenus, ajoutant souhaiter conclure avec eux des contrats commerciaux.

News Corp, le groupe qui gère le Wall Street Journal et le New York Post, a porté plainte cette semaine contre Perplexity, qui combine un assistant IA et un moteur de recherche pour trouver des informations sur le Web, comme Google, et fournir des réponses aux questions des utilisateurs, comme ChatGPT.

Les journaux assurent que la société d’IA se sert, entre autres, de leurs articles pour alimenter son service sans les rémunérer et a ignoré leur requête pour mettre en place un partenariat.

Début octobre, le New York Times avait aussi exigé de Perplexity qu’elle cesse de piller indûment ses contenus sous peine de poursuites.

De la publicité va arriver sur Perplexity

Interrogé sur scène lors d’une conférence dédiée à la tech organisée par le Wall Street Journal, Aravind Srinivas a déclaré être « très surpris » par la plainte « car nous souhaitions au contraire avoir une conversation ». Et d’ajouter : « Je suis ici pour que ce soit très clair : j’adorerais conclure un contrat commercial ».

« Nous allons utiliser la publicité sur Perplexity (…) mais quand nous générerons des revenus publicitaires, nous les partagerons avec les éditeurs de contenus, en nous inspirant du modèle de Spotify », a-t-il déclaré.

Lancée fin 2022 et soutenue par le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, la plateforme, pour le moment déficitaire, vise la rentabilité « d’ici trois à cinq ans », a-t-il ajouté. Perplexity est passée de 500 millions de requêtes en 2023 à 350 millions sur le seul mois de septembre.

Contrairement à ChatGPT, Perplexity offre des réponses les plus récentes possibles, en ajoutant des liens permettant aux utilisateurs de vérifier l’information. Et contrairement à un moteur de recherche classique, elle met en forme ce contenu de manière à ce que l’utilisateur n’ait pas vraiment besoin de cliquer sur le lien.

« Je préférerais trouver un modèle avec lequel nous pouvons croître ensemble, dans lequel notre succès financier récompense (les producteurs de contenus), que d’essayer de résoudre mon seul problème en achetant les droits sur ces contenus et en passant à autre chose », a lancé Aravind Srinivas.