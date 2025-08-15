TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Microsoft rappelle que le support de Windows 10 s’arrête dans deux mois
Actualité Windows, macOS et Linux

Microsoft rappelle que le support de Windows 10 s’arrête dans deux mois

15 Août. 2025 • 19:22
1

Microsoft rappelle que Windows 10 atteindra la fin de son support le 14 octobre 2025, date à laquelle toutes les éditions de Windows 10 version 22H2, ainsi que Windows 10 2015 LTSB et Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015, cesseront de recevoir des mises à jour.

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau

Une fin de support en octobre

À partir du 14 octobre 2025, Microsoft cessera de fournir des correctifs de bugs, une assistance technique ou des mises à jour de sécurité pour Windows 10 (éditions Home, Pro, Enterprise, Éducation et IoT Enterprise).

« La mise à jour de sécurité d’octobre 2025 sera la dernière disponible pour ces versions. Après cette date, les appareils utilisant ces versions ne recevront plus de mises à jour mensuelles de sécurité ou d’aperçu contenant des protections contre les dernières menaces », précise Microsoft dans une mise à jour de son centre de messages. Cette décision marque la fin d’une ère pour Windows 10, lancé en 2015 et utilisé par des millions d’utilisateurs dans le monde.

Migrer vers Windows 11 ou opter pour l’ESU

Pour maintenir la sécurité et la stabilité de leurs appareils, Microsoft encourage les utilisateurs à passer à Windows 11, soit en mettant à niveau les systèmes éligibles, soit en adoptant Windows 11 via le cloud avec Windows 365. Pour ceux qui souhaitent rester sur Windows 10, le programme Extended Security Updates (ESU) permet de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’en octobre 2028, moyennant 61 $ par appareil et par an pour les entreprises, ou 30 $ pour les particuliers. Les consommateurs peuvent également s’inscrire gratuitement à l’ESU en activant la sauvegarde Windows pour synchroniser leurs données dans le cloud ou en utilisant des points Microsoft Rewards.

Une autre option s’offre aux utilisateurs d’appareils spécialisés, comme ceux utilisés dans les secteurs médical ou industriel : passer aux versions Long-Term Servicing Channel (LTSC). Ces éditions, conçues pour une stabilité prolongée, continueront de recevoir des mises à jour après octobre 2025, offrant une solution adaptée aux environnements critiques.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau Actu OS

Windows 10 : une plainte contre Microsoft pour la fin du support

Microsoft Office Icones Logiciels

Microsoft va arrêter le support d’Office sur Windows 10 en octobre

Microsoft Office Icones Logiciels

Microsoft prolonge le support d’Office pour Windows 10 jusqu’en 2028

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Microsoft liste toutes les fonctionnalités gaming de Windows 11 qui sont absentes de Windows 10

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos high-tech du 15 aout

15 Août. 2025 • 21:41
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Windows 11 Menu Demarrer Bureau Sombre

Windows 11 améliore enfin son mode sombre avec des changements bienvenus

15 Août. 2025 • 20:48
1 Actu OS

Microsoft apporte une amélioration attendue à Windows 11 en intégrant le mode sombre aux dialogues de gestion de fichiers, comme les...

Google Flights Flight Deals

Google Flights ajoute de l’IA pour vous aider à choisir une destination

15 Août. 2025 • 20:23
1 Internet

Google intègre l’intelligence artificielle à son service de réservation de vols Google Flights, avec le lancement en bêta...

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau

Microsoft rappelle que le support de Windows 10 s’arrête dans deux mois

15 Août. 2025 • 19:22
1 Actu OS

Microsoft rappelle que Windows 10 atteindra la fin de son support le 14 octobre 2025, date à laquelle toutes les éditions de Windows 10...

Minority Report

Le Royaume-Uni veut utiliser l’IA pour prédire les crimes d’ici 2030

15 Août. 2025 • 17:33
0 Hors-Sujet

Le gouvernement britannique se croit dans Minority Report avec Tom Cruise et lance le Concentration of Crime Data Challenge, un projet ambitieux...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article [#Promos] iPhone 16e à 530€, Apple Watch Series 10 à 324 € et MacBook Air M4 à 919 €

[#Promos] iPhone 16e à 530€, Apple Watch Series 10 à 324 € et MacBook Air M4 à 919 €

15 Aug. 2025 • 22:15

image de l'article Apple est en lice pour diffuser davantage de baseball

Apple est en lice pour diffuser davantage de baseball

15 Aug. 2025 • 19:58

image de l'article iPhone 17 Pro Max : des détails sur le téléobjectif et le design interne avec la batterie en métal

iPhone 17 Pro Max : des détails sur le téléobjectif et le design interne avec la batterie en métal

15 Aug. 2025 • 18:36

image de l'article iPhone 17 Pro : toujours la carte SIM physique pour certains pays

iPhone 17 Pro : toujours la carte SIM physique pour certains pays

15 Aug. 2025 • 16:04

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site