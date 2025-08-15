Microsoft rappelle que le support de Windows 10 s’arrête dans deux mois

Microsoft rappelle que Windows 10 atteindra la fin de son support le 14 octobre 2025, date à laquelle toutes les éditions de Windows 10 version 22H2, ainsi que Windows 10 2015 LTSB et Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015, cesseront de recevoir des mises à jour.

Une fin de support en octobre

À partir du 14 octobre 2025, Microsoft cessera de fournir des correctifs de bugs, une assistance technique ou des mises à jour de sécurité pour Windows 10 (éditions Home, Pro, Enterprise, Éducation et IoT Enterprise).

« La mise à jour de sécurité d’octobre 2025 sera la dernière disponible pour ces versions. Après cette date, les appareils utilisant ces versions ne recevront plus de mises à jour mensuelles de sécurité ou d’aperçu contenant des protections contre les dernières menaces », précise Microsoft dans une mise à jour de son centre de messages. Cette décision marque la fin d’une ère pour Windows 10, lancé en 2015 et utilisé par des millions d’utilisateurs dans le monde.

Migrer vers Windows 11 ou opter pour l’ESU

Pour maintenir la sécurité et la stabilité de leurs appareils, Microsoft encourage les utilisateurs à passer à Windows 11, soit en mettant à niveau les systèmes éligibles, soit en adoptant Windows 11 via le cloud avec Windows 365. Pour ceux qui souhaitent rester sur Windows 10, le programme Extended Security Updates (ESU) permet de recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’en octobre 2028, moyennant 61 $ par appareil et par an pour les entreprises, ou 30 $ pour les particuliers. Les consommateurs peuvent également s’inscrire gratuitement à l’ESU en activant la sauvegarde Windows pour synchroniser leurs données dans le cloud ou en utilisant des points Microsoft Rewards.

Une autre option s’offre aux utilisateurs d’appareils spécialisés, comme ceux utilisés dans les secteurs médical ou industriel : passer aux versions Long-Term Servicing Channel (LTSC). Ces éditions, conçues pour une stabilité prolongée, continueront de recevoir des mises à jour après octobre 2025, offrant une solution adaptée aux environnements critiques.