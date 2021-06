Windows 10 : Microsoft annonce la fin du support pour octobre 2025

Microsoft a partagé la date à laquelle il mettra fin au support de Windows 10 Famille et Pro : ce sera le 14 octobre 2025. À partir de ce moment, il n’y aura plus de mises à jour, que ce soit pour des nouveautés ou boucher des failles de sécurité. Aussi, il n’y aura plus d’assistance par téléphone ou un autre moyen.

Cet abandon du support de Windows 10 pour le 14 octobre 2025 marquera donc le dixième anniversaire du système d’exploitation. Microsoft a sorti la première version stable en juillet 2015. Et pour ceux qui suivent l’univers de Windows depuis un moment maintenant, ils remarqueront que cette période de 10 ans est généralement habituelle pour ce qui est du support.

Cette annonce pour la fin du support intervient à un moment intéressant. Le 24 juin prochain, Microsoft va présenter ce qu’il présente comme « la nouvelle génération de Windows ». Le groupe a laissé beaucoup d’indices suggérant que ce sera bel et bien Windows 11, et non une grosse mise à jour de Windows 10. Le dernier indice date de quelques jours avec une vidéo qui dure 11 minutes et pas une seconde de plus.

Il sera en tout cas intéressant de voir quelle sera l’approche de Microsoft avec ce potentiel Windows 11. Windows 10 fonctionne comme un service avec deux mises à jour « majeures » chaque année. Mais ce sera la fin pour Windows 10 en octobre 2025.