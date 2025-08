La Nintendo Switch 2 s’est écoulée à près de 6 millions d’exemplaires depuis le mois de juin (et c’est un record)

Nintendo enregistre un départ fulgurant pour sa nouvelle console : 5,82 millions de Switch 2 ont été vendues depuis son lancement le 6 juin 2025, selon le dernier rapport financier de l’entreprise. La firme japonaise maintient son objectif de 15 millions d’unités vendues d’ici mars 2026, ce qui surpasserait largement le lancement de la Switch originale, qui avait mis un an à atteindre ce cap. Ce succès au démarrage positionne la Switch 2 comme une exception dans une industrie du jeu vidéo actuellement en (fort) ralentissement.

Malgré ces ventes impressionnantes, la demande dépasse encore largement l’offre, avec plus de 6 millions d’unités « sell-through », c’est-à-dire effectivement commandées par des consommateurs mais pas encore livrées. Nintendo promet d’accélérer la production pour répondre à la demande mondiale. Côté jeux, 8,67 millions de titres Switch 2 ont été écoulés, dopés par le bundle Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, et plusieurs jeux tiers. Grâce à la rétrocompatibilité, 24,4 millions de jeux Switch originaux ont aussi trouvé preneur. Résultat : un trimestre très lucratif, avec un chiffre d’affaires doublé sur un an, à 572,3 milliards de yens (3,8 milliards $) et un bénéfice net de 56,9 milliards de yens (378 millions $).