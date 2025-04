Nintendo Switch 2 : la Fnac parle d’un record pour les précommandes

La Nintendo Switch 2 a beau avoir un prix plus élevé que le modèle précédent, le succès est au rendez-vous en ce qui concerne les précommandes. C’est ce que révèle la Fnac.

Joli succès pour les précommandes de la Switch 2

Charlotte Massicault, responsable de la branche jeu vidéo à la Fnac, a indiqué à Frandroid que « le succès est certain maintenant, il est établi ». Elle ajoute : « Les premiers jours, le premier week-end, ça a été complètement dingue. Nous on a vu, en termes de précommande sur une console, on était à un niveau historique assez rapidement ».

La Fnac a fait partie des enseignes qui ont rapidement lancé les précommandes de la Switch 2 après le Nintendo Direct du 2 avril. Cela a naturellement aidé pour avoir beaucoup de précommandes. « La chance qu’on a eue, c’est que la Fnac s’est retrouvée ouverte très rapidement aussi, notamment sur le pack Mario [qui comprend la console et Mario Kart World] où on a un niveau de précommande incroyable », précise la responsable. En revanche, elle reste silencieuse sur le nombre de précommandes.

Comme nous pouvons le voir, le succès est au rendez-vous, malgré le prix. Mais selon la responsable de la Fnac, « le prix n’est pas un frein aujourd’hui à l’attention que peuvent avoir les gamers sur ce type de produits ». Elle ajoute que « tout le monde attendait Mario Kart World, il a l’air assez dingue et donc forcément, c’est le premier jeu avec lequel les gamers vont jouer ».

Pas de rupture de stocks visiblement

Faut-il s’attendre à une potentielle rupture de stock ? « On est plutôt confiant et Nintendo est plutôt confiant au niveau des allocations du marché français. Est-ce qu’il y aura quelques difficultés sur les premières semaines ? C’est tout à fait possible. On se veut rassurant. On est plutôt optimiste. En tout cas, aujourd’hui, tous ceux qui ont passé leurs précommandes seront servis », assure Charlotte Massicault. Pour rappel, la console sera disponible le 5 juin.

Un autre élément intéressant est que la Fnac voit également un succès avec les accessoires de la Switch 2. « Ce qui nous a le plus étonnés, et qui là pour le coup pourrait créer un sujet [sur les stocks], ce sont les accessoires. Les accessoires cartonnent, en particulier la caméra pour GameChat. Le poids des accessoires par rapport à d’habitude chez Nintendo est beaucoup plus important. C’est là qu’on voit qu’on est sur une communauté plus gamer qui va acheter tout l’écosystème ensemble », indique la responsable.

Enfin, la Fnac annonce que 10 de ses boutiques seront ouvertes le 5 juin à minuit pour le lancement de la Switch 2. Ce sera à Paris, en région parisienne et en province. Il n’y a pas vraiment de détails pour le moment, si ce n’est qu’il y aura « beaucoup de surprises » selon la Fnac.