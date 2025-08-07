TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Geekeries et Insolite The Batman 2 a enfin une date de tournage, la production s’accélère
Geekeries et Insolite

The Batman 2 a enfin une date de tournage, la production s’accélère

7 Août. 2025 • 20:43
0

Warner Bros annonce que The Batman Part II, tant attendu avec Matt Reeves à la réalisation, débutera son tournage au printemps 2026 pour une sortie en salles le 29 septembre 2027. Robert Pattinson reprendra le rôle de l’homme chauve-souris, promettant une suite sombre et captivante.

The Batman

Une suite très attendue pour The Batman

Dans une lettre aux actionnaires, Warner Bros célèbre le succès du film Superman de James Gunn, qui a lancé le nouvel univers DC au cinéma et à la télévision avec près de 550 millions de dollars de recettes mondiales au box-office. « L’univers des personnages DC représente non seulement l’un des actifs les plus précieux de Warner Bros Discovery, mais aussi l’un des plus précieux dans le divertissement », affirme la société.

Ce succès pave la voie à d’autres projets ambitieux, comme Supergirl : Woman of Tomorrow et Clayface en 2026, ainsi qu’une nouvelle aventure de Wonder Woman pour plus tard. Côté télévision, l’univers DC s’étoffe avec The Penguin, une nouvelle saison de Peacemaker et la série Lanterns prévue pour 2026. Warner Bros mise sur une stratégie intégrée, mêlant films, séries, jeux vidéo et produits dérivés.

Après le triomphe de The Batman en mars 2022, qui a engrangé 772 millions de dollars au box-office mondial, les fans attendaient avec impatience des nouvelles de la suite. Le chemin a été long : initialement prévu pour octobre 2026, le film a été repoussé à la fin septembre 2027.

Matt Reeves a finalisé le scénario en juin, respectant la règle de James Gunn, patron de DC Studios, qui exige un script complet avant le début de la pré-production. Cette approche, différente de celle de Marvel Studios où les scripts évoluent souvent en cours de tournage, vise à garantir une qualité optimale. James Gunn appelle les fans à la patience pour des suites soigneusement travaillées.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

The Batman Robert Pattinson Geekeries

The Batman 2 : Matt Reeves a enfin terminé d’écrire le scénario

The Batman Robert Pattinson Geekeries

The Batman 2 est encore reporté, cette fois à 2027

Batman Ninja vs Yakuza League Geekeries

Batman Ninja vs. Yakuza League : l’animé franchit un gros cap chez DC (trailer)

Val Kilmer Top Gun Geekeries

Val Kilmer, l’inoubliable acteur de Willow, Top Gun et Batman Forever, est mort à 65 ans

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

The Batman

The Batman 2 a enfin une date de tournage, la production s’accélère

7 Août. 2025 • 20:43
0 Geekeries

Warner Bros annonce que The Batman Part II, tant attendu avec Matt Reeves à la réalisation, débutera son tournage au printemps 2026...

GPT-5 OpenAI ChatGPT

GPT-5 est disponible sur ChatGPT avec beaucoup d’améliorations

7 Août. 2025 • 19:50
0 Internet

OpenAI annonce aujourd’hui GPT-5, son nouveau modèle de langage (LLM) pour l’intelligence artificielle qui alimente ChatGPT. Cette...

PS5 Pro PlayStation 5 Couchee et Manette DualSense

La PlayStation 5 a dépassé les 80 millions de ventes

7 Août. 2025 • 18:44
0 Jeux vidéo

Sony continue de dominer le marché des consoles avec la PlayStation 5 qui a atteint les 80,3 millions de ventes. Ce chiffre place la PS5 juste...

deals promos

🔥 [#Soldes] Les promos high-tech du 7 aout

7 Août. 2025 • 18:32
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Intel Logo

Donald Trump demande au patron d’Intel de « démissionner immédiatement »

7 Août. 2025 • 17:13
1 Hors-Sujet

Donald Trump a appelé à la démission immédiate de Lip-Bu Tan, le patron d’Intel, en raison de ses liens...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple est poursuivi pour le vol présumé de technologie liée à Apple Pay

Apple est poursuivi pour le vol présumé de technologie liée à Apple Pay

7 Aug. 2025 • 21:46

image de l'article iOS 26 et macOS Tahoe : la 2e bêta publique est disponible

iOS 26 et macOS Tahoe : la 2e bêta publique est disponible

7 Aug. 2025 • 19:28

image de l'article iPhone 18 : Samsung s’occuperait de la fabrication des capteurs photo

iPhone 18 : Samsung s’occuperait de la fabrication des capteurs photo

7 Aug. 2025 • 18:56

image de l'article Après l’Europe, le Japon va obliger Apple à autoriser les navigateurs sans WebKit

Après l’Europe, le Japon va obliger Apple à autoriser les navigateurs sans WebKit

7 Aug. 2025 • 18:01

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site