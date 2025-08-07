The Batman 2 a enfin une date de tournage, la production s’accélère

Warner Bros annonce que The Batman Part II, tant attendu avec Matt Reeves à la réalisation, débutera son tournage au printemps 2026 pour une sortie en salles le 29 septembre 2027. Robert Pattinson reprendra le rôle de l’homme chauve-souris, promettant une suite sombre et captivante.

Une suite très attendue pour The Batman

Dans une lettre aux actionnaires, Warner Bros célèbre le succès du film Superman de James Gunn, qui a lancé le nouvel univers DC au cinéma et à la télévision avec près de 550 millions de dollars de recettes mondiales au box-office. « L’univers des personnages DC représente non seulement l’un des actifs les plus précieux de Warner Bros Discovery, mais aussi l’un des plus précieux dans le divertissement », affirme la société.

Ce succès pave la voie à d’autres projets ambitieux, comme Supergirl : Woman of Tomorrow et Clayface en 2026, ainsi qu’une nouvelle aventure de Wonder Woman pour plus tard. Côté télévision, l’univers DC s’étoffe avec The Penguin, une nouvelle saison de Peacemaker et la série Lanterns prévue pour 2026. Warner Bros mise sur une stratégie intégrée, mêlant films, séries, jeux vidéo et produits dérivés.

Après le triomphe de The Batman en mars 2022, qui a engrangé 772 millions de dollars au box-office mondial, les fans attendaient avec impatience des nouvelles de la suite. Le chemin a été long : initialement prévu pour octobre 2026, le film a été repoussé à la fin septembre 2027.

Matt Reeves a finalisé le scénario en juin, respectant la règle de James Gunn, patron de DC Studios, qui exige un script complet avant le début de la pré-production. Cette approche, différente de celle de Marvel Studios où les scripts évoluent souvent en cours de tournage, vise à garantir une qualité optimale. James Gunn appelle les fans à la patience pour des suites soigneusement travaillées.