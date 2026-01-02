La Poste détaille sa cyberattaque avec des milliards de requêtes par seconde

La Poste donne quelques détails concernant la nouvelle cyberattaque qui la vise depuis le passage à 2026. Cela fait suite à une précédente attaque par déni de service (DDoS) qui avait eu lieu lors de la semaine de Noël.

Des milliards de requêtes par seconde visent La Poste

Sur son site, La Poste indique :

La Poste subit actuellement une attaque informatique qui perturbe le fonctionnement de ses services en ligne. Comme beaucoup d’entreprises, La Poste déjoue régulièrement des cyberattaques (de type DDoS ou autres) sans impact visible pour ses clients et partenaires. Cependant, l’attaque de la semaine dernière comme celle de ce matin sont d’une ampleur inédite.

Le groupe fait savoir que plusieurs milliards de tentatives de connexion par seconde sont dirigées vers ses systèmes d’information depuis le 1er janvier 2026 à 3h15. Ces tentatives visent à saturer les serveurs, c’est l’objectif même des attaques de type DDoS. La Poste ajoute que les requêtes proviennent de millions d’adresses IP (ordinateurs « zombies » ou objets connectés) contrôlés à distance par les hackers, à l’insu de leurs propriétaires.

L’accès aux sites de La Poste, dont Colissimo et La Banque Postale, s’est amélioré depuis hier. Malgré tout, il se peut que quelques perturbations persistent parce que les hackers continuent leur cyberattaque. « Nos services sont progressivement rétablis et nous mettons tout en œuvre pour garantir leur stabilité », dit La Poste.

L’enquête est prise en charge par la DGSI (direction générale de la Sécurité intérieure) et les services spécialisés de la gendarmerie, saisis par le procureur de la République de Paris. Plus de 300 experts en cybersécurité et systèmes d’information de La Poste sont mobilisés pour rétablir le service.

Dernier point essentiel : aucune fuite de données n’a eu lieu. Les hackers se chargent « seulement » de submerger les serveurs pour empêcher quiconque d’y accéder.