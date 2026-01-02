TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet La Poste détaille sa cyberattaque avec des milliards de requêtes par seconde
Internet

La Poste détaille sa cyberattaque avec des milliards de requêtes par seconde

2 Jan. 2026 • 20:14
0

La Poste donne quelques détails concernant la nouvelle cyberattaque qui la vise depuis le passage à 2026. Cela fait suite à une précédente attaque par déni de service (DDoS) qui avait eu lieu lors de la semaine de Noël.

La Poste Logo

Des milliards de requêtes par seconde visent La Poste

Sur son site, La Poste indique :

La Poste subit actuellement une attaque informatique qui perturbe le fonctionnement de ses services en ligne. Comme beaucoup d’entreprises, La Poste déjoue régulièrement des cyberattaques (de type DDoS ou autres) sans impact visible pour ses clients et partenaires. Cependant, l’attaque de la semaine dernière comme celle de ce matin sont d’une ampleur inédite.

Le groupe fait savoir que plusieurs milliards de tentatives de connexion par seconde sont dirigées vers ses systèmes d’information depuis le 1er janvier 2026 à 3h15. Ces tentatives visent à saturer les serveurs, c’est l’objectif même des attaques de type DDoS. La Poste ajoute que les requêtes proviennent de millions d’adresses IP (ordinateurs « zombies » ou objets connectés) contrôlés à distance par les hackers, à l’insu de leurs propriétaires.

L’accès aux sites de La Poste, dont Colissimo et La Banque Postale, s’est amélioré depuis hier. Malgré tout, il se peut que quelques perturbations persistent parce que les hackers continuent leur cyberattaque. « Nos services sont progressivement rétablis et nous mettons tout en œuvre pour garantir leur stabilité », dit La Poste.

L’enquête est prise en charge par la DGSI (direction générale de la Sécurité intérieure) et les services spécialisés de la gendarmerie, saisis par le procureur de la République de Paris. Plus de 300 experts en cybersécurité et systèmes d’information de La Poste sont mobilisés pour rétablir le service.

Dernier point essentiel : aucune fuite de données n’a eu lieu. Les hackers se chargent « seulement » de submerger les serveurs pour empêcher quiconque d’y accéder.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

La Poste Logo Internet

La Poste et La Banque Postale visées par une nouvelle cyberattaque

hacker piratage Internet

La cyberattaque visant La Poste est revendiquée par des hackers prorusses, la France enquête

Hack Lignes de Code Internet

Les Pays-Bas accusent la Russie d’avoir réalisé une cyberattaque

Google Logo Loupe Internet

Cyberattaque contre Google : 2,55 millions de données ont été volées

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Instagram Logo Icone

Le patron d’Instagram estime que l’IA a chamboulé le réseau social

2 Jan. 2026 • 20:59
1 Internet

Adam Mosseri, le patron Instagram, estime que l’esthétique soigneusement orchestrée qui a fait la gloire de son réseau social...

Starlink Satellites Solaires

Starlink va abaisser 4 400 satellites utilisés pour Internet et se justifie

2 Jan. 2026 • 20:50
0 Internet

SpaceX entame une reconfiguration de sa flotte orbitale pour l’année 2026 en annonçant son intention de déplacer près de...

Grok Icone Logo

L’IA Grok dénude des femmes, la justice française et l’Arcom sont saisies

2 Jan. 2026 • 19:16
0 Internet

Grok, l’intelligence artificielle disponible sur le réseau social X (ex-Twitter) d’Elon Musk, se fait remarquer depuis quelques jours...

PlayStation 5 PS5 Logo

Les clés ROM de la PlayStation 5 ont fuité, en route vers un jailbreak

2 Jan. 2026 • 17:22
5 Jeux vidéo

La sécurité de la PlayStation 5 vient de subir un revers critique avec la divulgation publique des ROM Keys, à savoir les clés...

Disclosure Day

Les films de S.F / Fantastique les plus attendus de 2026

2 Jan. 2026 • 15:40
0 Geekeries

On a l’impression de se répéter chaque année, mais l’année 2026 s’annonce particulièrement riche pour...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple, Netflix et Hollywood mènent une offensive contre le piratage en Belgique

Apple, Netflix et Hollywood mènent une offensive contre le piratage en Belgique

2 Jan. 2026 • 20:00

image de l'article Le MacBook moins cher avec la puce A18 Pro arriverait au printemps

Le MacBook moins cher avec la puce A18 Pro arriverait au printemps

2 Jan. 2026 • 18:32

image de l'article Clicks Communicator sert de smartphone compagnon à l’iPhone

Clicks Communicator sert de smartphone compagnon à l’iPhone

2 Jan. 2026 • 18:04

image de l'article Apple Fitness+ dévoile de nouveaux programmes sportifs pour commencer l’année

Apple Fitness+ dévoile de nouveaux programmes sportifs pour commencer l’année

2 Jan. 2026 • 15:46

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site