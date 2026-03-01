TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Les Xiaomi 17 et 17 Ultra débarquent en France pour s’attaquer aux iPhone 17
Smartphones

Les Xiaomi 17 et 17 Ultra débarquent en France pour s’attaquer aux iPhone 17

4 min.
1 Mar. 2026 • 8:31
0

Après la Chine, Xiaomi a lancé les Xiaomi 17 et le Xiaomi 17 Ultra, ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, dans le monde en marge du Mobile World Congress 2026. Le deux modèles embarquent le puissant processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et des capteurs photo co-développés avec Leica. Les téléphones viennent concurrencer les iPhone 17 et 17 Pro d’Apple.

Xiaomi 17 Arriere

Xiaomi 17 : un téléphone taillé pour l’autonomie

Le Xiaomi 17 s’impose comme l’un des smartphones haut de gamme les mieux équipés pour sa taille. Son écran AMOLED de 6,3 pouces propose une définition de 2 656 x 1 220 pixels, un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz et une luminosité qui monte jusqu’à 3 500 nits. Le téléphone a une épaisseur de 8,06 mm et pèse 191 grammes.

Côté photo, le Xiaomi 17 adopte un triple capteur 50 mégapixels signé Leica : capteur principal, téléobjectif et ultra grand-angle. À l’avant, il y a également un capteur photo de 50 mégapixels. La grande différence avec la version chinoise tient à la batterie : la version mondiale propose une capacité de 6 330 mAh. C’est plus petit que la capacité de 7 000 mAh de la version vendue en Chine, mais en nette progression par rapport à son prédécesseur. La charge filaire est de 100 W et la recharge sans fil est de 50 W. Le téléphone tourne sous Android 16 avec HyperOS 3.

Xiaomi 17 Avant Arriere

Deux configurations sont disponibles en Europe :

Pour le lancement, Xiaomi propose 100 euros de remise immédiate et un bonus de reprise de 200 euros. Cela permet d’alléger la facture du smartphone.

Xiaomi 17 Ultra : le zoom mécanique au rendez-vous

Le Xiaomi 17 Ultra monte clairement en gamme avec un gabarit de 6,9 pouces et une ambition photographique directement héritée des appareils photo professionnels. Son capteur principal est un Light Fusion 1050L de type 1 pouce avec la technologie LOFIC HDR, une première chez Xiaomi, ce qui améliore la gestion des hautes lumières et des scènes à fort contraste. Le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels offre une plage focale de 75 à 100 mm avec zoom optique continu de 3,2x à 4,3x, là aussi une première sur un smartphone. Un capteur ultra grand-angle 50 mégapixels complète le triple système. La caméra frontale est également de 50 mégapixels.

Xiaomi 17 Ultra

La version Leica Edition ajoute une bague de zoom mécanique physique sur le bloc optique, permettant un contrôle manuel de la focale, de l’exposition et de la balance des blancs, un système inédit sur un smartphone. Elle s’accompagne d’accessoires (capuchon d’objectif, coque et chiffon de nettoyage).

Le Xiaomi 17 Ultra perd lui aussi quelques mAh par rapport à la version chinoise : la batterie pour le modèle mondial est de 6 000 mAh (contre 6 800 mAh en Chine), avec charge filaire de 90 W et charge sans fil de 50 W. La résistance à l’eau et à la pression est certifiée IP68 et IP69. L’appareil tourne sur Android 16 avec HyperOS 3, pèse 218 grammes et mesure 8,3 mm d’épaisseur.

Voici les prix en Europe :

  • 16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1 499 € (Amazon, Fnac, Boulanger)
  • 16 Go de RAM et 1 To de stockage : 1 699 € (Amazon, Fnac, Boulanger)
  • Leica Edition (16 Go de RAM et 1 To de stockage + accessoires) : 1 999 €

À l’instar de ce que l’on retrouve avec le modèle standard, Xiaomi propose 100 euros de remise immédiate et un bonus de reprise de 200 euros. De plus, le constructeur offre le Pack Photo Pro.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Xiaomi 17 et 17 Pro Arriere Deuxieme Ecran Mobiles / Tablettes

Les Xiaomi 17 sont là : batterie de 7 500 mAh, 2e écran à l’arrière et Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi 17 et 17 Pro Arriere Deuxieme Ecran Mobiles / Tablettes

Xiaomi va continuer avec l’écran à l’arrière pour ses futurs smartphones

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Xiaomi Tag

Xiaomi Tag : le concurrent du AirTag d’Apple deux fois moins cher compatible iPhone/Android

1 Mar. 2026 • 9:17
0 Matériel

En marge du Mobile World Congress, Xiaomi lance le Xiaomi Tag qui s’attaque directement à l’AirTag d’Apple et au Samsung Galaxy...

ChatGPT OpenAI Logos

Pour l’IA, le Pentagone choisit OpenAI après avoir abandonné Anthropic

28 Fév. 2026 • 17:01
0 Internet

Quelques heures à peine après que Donald Trump a ordonné l’éviction d’Anthropic de tous les contrats...

Claude Anthropic Logo

Donald Trump ordonne d’arrêter l’usage de l’IA d’Anthropic dans son administration

28 Fév. 2026 • 8:20
6 Internet

Donald Trump a ordonné à toutes les agences fédérales américaines de cesser immédiatement d’utiliser...

Paramount Warner Bros Logos

Paramount rachète Warner Bros pour 110 milliards de dollars après l’abandon de Netflix

28 Fév. 2026 • 7:00
4 Business

Paramount Skydance et Warner Bros Discovery ont annoncé la conclusion d’un accord définitif d’acquisition à 110 milliards...

HBO Max Logo

HBO Max s’attaque au partage de compte dans le monde

27 Fév. 2026 • 20:55
0 Internet

Warner Bros Discovery va étendre en 2026 les restrictions au partage de compte sur HBO Max à l’international, après une...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Xiaomi Tag : le concurrent du AirTag d’Apple deux fois moins cher compatible iPhone/Android

Xiaomi Tag : le concurrent du AirTag d’Apple deux fois moins cher compatible iPhone/Android

1 Mar. 2026 • 9:19

image de l'article « Signaler comme indésirable » : comment Apple gère le spam sur iPhone

« Signaler comme indésirable » : comment Apple gère le spam sur iPhone

1 Mar. 2026 • 8:55

image de l'article Les Xiaomi 17 et 17 Ultra débarquent en France pour s’attaquer aux iPhone 17

Les Xiaomi 17 et 17 Ultra débarquent en France pour s’attaquer aux iPhone 17

1 Mar. 2026 • 8:35

image de l'article Apple Music s’associe à une marque de chocolat pour un cadeau

Apple Music s’associe à une marque de chocolat pour un cadeau

28 Feb. 2026 • 7:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site