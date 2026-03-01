Les Xiaomi 17 et 17 Ultra débarquent en France pour s’attaquer aux iPhone 17

Après la Chine, Xiaomi a lancé les Xiaomi 17 et le Xiaomi 17 Ultra, ses deux nouveaux smartphones haut de gamme, dans le monde en marge du Mobile World Congress 2026. Le deux modèles embarquent le puissant processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et des capteurs photo co-développés avec Leica. Les téléphones viennent concurrencer les iPhone 17 et 17 Pro d’Apple.

Xiaomi 17 : un téléphone taillé pour l’autonomie

Le Xiaomi 17 s’impose comme l’un des smartphones haut de gamme les mieux équipés pour sa taille. Son écran AMOLED de 6,3 pouces propose une définition de 2 656 x 1 220 pixels, un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz et une luminosité qui monte jusqu’à 3 500 nits. Le téléphone a une épaisseur de 8,06 mm et pèse 191 grammes.

Côté photo, le Xiaomi 17 adopte un triple capteur 50 mégapixels signé Leica : capteur principal, téléobjectif et ultra grand-angle. À l’avant, il y a également un capteur photo de 50 mégapixels. La grande différence avec la version chinoise tient à la batterie : la version mondiale propose une capacité de 6 330 mAh. C’est plus petit que la capacité de 7 000 mAh de la version vendue en Chine, mais en nette progression par rapport à son prédécesseur. La charge filaire est de 100 W et la recharge sans fil est de 50 W. Le téléphone tourne sous Android 16 avec HyperOS 3.

Deux configurations sont disponibles en Europe :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 999 € (Amazon, Fnac, Boulanger)

12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1 099 € (Amazon, Fnac, Boulanger)

Pour le lancement, Xiaomi propose 100 euros de remise immédiate et un bonus de reprise de 200 euros. Cela permet d’alléger la facture du smartphone.

Xiaomi 17 Ultra : le zoom mécanique au rendez-vous

Le Xiaomi 17 Ultra monte clairement en gamme avec un gabarit de 6,9 pouces et une ambition photographique directement héritée des appareils photo professionnels. Son capteur principal est un Light Fusion 1050L de type 1 pouce avec la technologie LOFIC HDR, une première chez Xiaomi, ce qui améliore la gestion des hautes lumières et des scènes à fort contraste. Le téléobjectif périscopique de 200 mégapixels offre une plage focale de 75 à 100 mm avec zoom optique continu de 3,2x à 4,3x, là aussi une première sur un smartphone. Un capteur ultra grand-angle 50 mégapixels complète le triple système. La caméra frontale est également de 50 mégapixels.

La version Leica Edition ajoute une bague de zoom mécanique physique sur le bloc optique, permettant un contrôle manuel de la focale, de l’exposition et de la balance des blancs, un système inédit sur un smartphone. Elle s’accompagne d’accessoires (capuchon d’objectif, coque et chiffon de nettoyage).

Le Xiaomi 17 Ultra perd lui aussi quelques mAh par rapport à la version chinoise : la batterie pour le modèle mondial est de 6 000 mAh (contre 6 800 mAh en Chine), avec charge filaire de 90 W et charge sans fil de 50 W. La résistance à l’eau et à la pression est certifiée IP68 et IP69. L’appareil tourne sur Android 16 avec HyperOS 3, pèse 218 grammes et mesure 8,3 mm d’épaisseur.

Voici les prix en Europe :

16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1 499 € (Amazon, Fnac, Boulanger)

16 Go de RAM et 1 To de stockage : 1 699 € (Amazon, Fnac, Boulanger)

Leica Edition (16 Go de RAM et 1 To de stockage + accessoires) : 1 999 €

À l’instar de ce que l’on retrouve avec le modèle standard, Xiaomi propose 100 euros de remise immédiate et un bonus de reprise de 200 euros. De plus, le constructeur offre le Pack Photo Pro.