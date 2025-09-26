Les Xiaomi 17 sont là : batterie de 7 500 mAh, 2e écran à l’arrière et Snapdragon 8 Elite Gen 5

Xiaomi a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones avec les Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max. En sautant le numéro 16 pour s’aligner directement sur l’iPhone 17 d’Apple, le constructeur chinois affiche clairement ses ambitions. Au programme : grosses batteries, un écran au dos des modèles Pro et l’intégration du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5.

L’innovation au dos du téléphone

Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max ont un écran OLED de 2,66 pouces à l’arrière. Ce second écran, qui entoure deux des capteurs photo, n’est pas un simple gadget. Il peut afficher des fonds d’écran personnalisés, des notifications dynamiques, des post-it virtuels ou encore servir de panneau de contrôle pour la musique. Avec un étui spécifique, il devient même possible de jouer à des jeux.

L’autre point fort est l’autonomie, avec des capacités de batterie impressionnantes. Le modèle de base embarque déjà une batterie de 7 000 mAh, tandis que le Pro Max atteint un record de 7 500 mAh, promettant une excellente autonomie.

Trois modèles, trois philosophies

La gamme se décline en trois versions pour répondre à différents besoins et budgets, toutes équipées du dernier processeur de Qualcomm qui a été annoncé cette semaine.

Le Xiaomi 17 standard, avec son écran de 6,3 pouces, se distingue par son énorme batterie de 7 000 mAh, une charge filaire de 100 W et quatre capteurs photo de 50 mégapixels. Il sera disponible à partir de 4 499 yuans (539 euros).

Pour sa part, le Xiaomi 17 Pro conserve le même format mais intègre le fameux écran secondaire à l’arrière. Il dispose d’une batterie de 6 300 mAh et sera proposé à partir de 4 999 yuans (599 euros).

Enfin, le Xiaomi 17 Pro Max est le modèle le plus imposant avec son écran de 6,9 pouces et sa batterie impressionnante de 7 500 mAh. Il partage le même design et les mêmes fonctionnalités d’écran arrière que le modèle Pro, avec un prix de départ de 5 999 yuans (719 euros).

Les Xiaomi 17 sont disponibles en Chine dès le 27 septembre. Si l’on se fie au calendrier de la gamme précédente, leur lancement mondial pourrait avoir lieu autour de février 2026.