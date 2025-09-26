TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Mobiles et Tablettes Les Xiaomi 17 sont là : batterie de 7 500 mAh, 2e écran à l’arrière et Snapdragon 8 Elite Gen 5
Actualité Mobiles et Tablettes

Les Xiaomi 17 sont là : batterie de 7 500 mAh, 2e écran à l’arrière et Snapdragon 8 Elite Gen 5

26 Sep. 2025 • 22:38
0

Xiaomi a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones avec les Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max. En sautant le numéro 16 pour s’aligner directement sur l’iPhone 17 d’Apple, le constructeur chinois affiche clairement ses ambitions. Au programme : grosses batteries, un écran au dos des modèles Pro et l’intégration du tout nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 17 et 17 Pro Arriere Deuxieme Ecran

L’innovation au dos du téléphone

Les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max ont un écran OLED de 2,66 pouces à l’arrière. Ce second écran, qui entoure deux des capteurs photo, n’est pas un simple gadget. Il peut afficher des fonds d’écran personnalisés, des notifications dynamiques, des post-it virtuels ou encore servir de panneau de contrôle pour la musique. Avec un étui spécifique, il devient même possible de jouer à des jeux.

Xiaomi 17 Pro Deuxieme Ecran Arriere

L’autre point fort est l’autonomie, avec des capacités de batterie impressionnantes. Le modèle de base embarque déjà une batterie de 7 000 mAh, tandis que le Pro Max atteint un record de 7 500 mAh, promettant une excellente autonomie.

Trois modèles, trois philosophies

La gamme se décline en trois versions pour répondre à différents besoins et budgets, toutes équipées du dernier processeur de Qualcomm qui a été annoncé cette semaine.

Le Xiaomi 17 standard, avec son écran de 6,3 pouces, se distingue par son énorme batterie de 7 000 mAh, une charge filaire de 100 W et quatre capteurs photo de 50 mégapixels. Il sera disponible à partir de 4 499 yuans (539 euros).

Xiaomi 17 Arriere

Pour sa part, le Xiaomi 17 Pro conserve le même format mais intègre le fameux écran secondaire à l’arrière. Il dispose d’une batterie de 6 300 mAh et sera proposé à partir de 4 999 yuans (599 euros).

Enfin, le Xiaomi 17 Pro Max est le modèle le plus imposant avec son écran de 6,9 pouces et sa batterie impressionnante de 7 500 mAh. Il partage le même design et les mêmes fonctionnalités d’écran arrière que le modèle Pro, avec un prix de départ de 5 999 yuans (719 euros).

Xiaomi 17 Pro Arriere

Les Xiaomi 17 sont disponibles en Chine dès le 27 septembre. Si l’on se fie au calendrier de la gamme précédente, leur lancement mondial pourrait avoir lieu autour de février 2026.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Xiaomi 15 Ultra Mobiles / Tablettes

Xiaomi 15 Ultra : le nouveau roi des photophones ?

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

The Social Reckoning Casting

The Social Network 2 dévoile son titre, sa date de sortie et son casting

26 Sep. 2025 • 20:34
0 Geekeries

The Social Network, le film autour de Mark Zuckerberg et Facebook sorti en 2010, va avoir le droit à une suite qui a pour nom The Social Reckoning....

Unitree G1

Un robot Unitree G2 se fait méchamment rosser lors d’un test d’équilibre (gare au karma…)

26 Sep. 2025 • 20:16
1 Science

Les robots humanoïdes progressent à pas de géant, mais leurs créateurs doivent encore convaincre qu’ils sauront tenir...

Supernatural Hyundai

La filiale de Hyundai dédiée aux taxis volants traverse une nouvelle crise de direction

26 Sep. 2025 • 19:58
0 Hors-Sujet

Le projet de taxi aérien électrique de Hyundai, Supernal, traverse une nouvelle zone de turbulences. Quelques semaines après la...

PS5 Pro PlayStation 5 et Manette DualSense

Sony dit que la PS5 est la génération de console « la plus réussie » jamais créée

26 Sep. 2025 • 19:22
0 Jeux vidéo

Sony a qualifié la PlayStation 5 de génération de console « la plus réussie » financièrement à ce...

Instagram Facebook Icones Logo

Après l’UE, Facebook et Instagram proposent l’abonnement payant pour supprimer les publicités au Royaume-Uni

26 Sep. 2025 • 18:51
2 Internet

Meta déploie son modèle « payer ou consentir » au Royaume-Uni. Les utilisateurs britanniques de Facebook et Instagram devront...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple va corriger le bug d’Apple Intelligence sur les iPhone 17

Apple va corriger le bug d’Apple Intelligence sur les iPhone 17

26 Sep. 2025 • 20:49

image de l'article Apple teste une application similaire à ChatGPT pour Siri avec IA

Apple teste une application similaire à ChatGPT pour Siri avec IA

26 Sep. 2025 • 20:09

image de l'article iPhone 17 : les vitesses de charge avec les chargeurs Apple et tiers

iPhone 17 : les vitesses de charge avec les chargeurs Apple et tiers

26 Sep. 2025 • 18:23

image de l'article Report de Siri avec IA : Apple réagit et demande le rejet d’une plainte

Report de Siri avec IA : Apple réagit et demande le rejet d’une plainte

26 Sep. 2025 • 16:27

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site