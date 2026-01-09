[CES 2026] La batterie solide va (enfin) révolutionner l’autonomie des véhicules électriques

Verge Motorcycles a créé la sensation lors du CES 2026 en dévoilant une version expérimentale de sa moto électrique TS Pro intégrant une batterie à électrolyte solide conçue avec la société finlandaise Donut Lab. Dans un secteur où les batteries dites solid-state sont souvent (pour ne pas dire « toujours ») cantonnées aux laboratoires, cette présentation marque une étape concrète vers une production en série de cette technologie de batterie, même si cela ne concerne pour l’instant qu’un unique modèle.

Des chiffres impressionnants

Selon Verge, cette configuration permettrait à la moto d’embarquer près de 33 kWh, avec une autonomie annoncée pouvant atteindre 600 kilomètres et une recharge rapide capable de restituer environ 300 kilomètres en une dizaine de minutes ! Des performances déjà impressionnantes pour un deux-roues électrique, mais c’est surtout la densité énergétique volumique revendiquée qui retient l’attention.

Pourquoi la densité volumique change la donne

Dans l’automobile électrique, le volume disponible pour le pack batterie est souvent plus contraignant que le poids. Là où les batteries lithium-ion actuelles plafonnent autour de 350 Wh/L au niveau du pack, Donut Lab évoque des valeurs dépassant les 800 Wh/L. Un tel saut technologique permettrait, à volume équivalent, faire plus que doubler l’énergie embarquée.

Des projections spectaculaires, mais encore théoriques

Transposée à une berline électrique, une telle densité pourrait ouvrir la voie à des autonomies dépassant largement les 1 000 kilomètres sans augmenter l’encombrement. Toutefois, ces extrapolations doivent être nuancées : les données avancées n’ont pas encore été validées sur des packs automobiles complets, et les défis liés au refroidissement, à la durabilité et aux coûts restent majeurs.

Un signal fort plutôt qu’une révolution immédiate

En intégrant une batterie solide fonctionnelle dans un véhicule de série, même produit en volumes restreints, Verge et Donut Lab montrent que certains verrous commencent à céder. Plus qu’une rupture soudaine, cette moto esquisse un futur crédible où les véhicules électriques perdront leur principal désavantage par rapport aux véhicules thermiques.