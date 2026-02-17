[#BonPlan] Les promos High-Tech du 17 février

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :
Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.
🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥
FRCNY02
ELIT5
15DES129
15DES129
COOKING20
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Anthropic lance Claude Sonnet 4.6, son modèle d’intelligence artificielle le plus performant pour la gamme Sonnet, qui égale les...
Mistral AI, valorisée 13,8 milliards de dollars et considérée comme l’un des principaux rivaux européens d’OpenAI,...
Après avoir multiplié les adaptations de licences issues du jeu vidéo, Netflix élargit son terrain de chasse. La plateforme...
Le gala du Nouvel An lunaire diffusé par la CCTV, l’un des programmes les plus regardés au monde, a une nouvelle fois servi de vitrine...
Netflix a accordé un délai de sept jours à Warner Bros Discovery pour rouvrir les discussions autour du rachat avec Paramount...
17 Feb. 2026 • 19:48
17 Feb. 2026 • 19:28
17 Feb. 2026 • 19:20
17 Feb. 2026 • 18:02