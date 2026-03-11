TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Affaire Epstein : un hacker « étranger » aurait compromis des fichiers liés à l’enquête
Internet

Affaire Epstein : un hacker « étranger » aurait compromis des fichiers liés à l’enquête

3 min.
11 Mar. 2026 • 18:54
2

Voilà qui devrait relancer les débats autour du dossier judiciaire le plus commenté de ce XXIème siècle. Un incident de cybersécurité survenu en 2023 au sein du FBI refait surface et jette une lumière crue sur les risques liés aux systèmes internes des agences fédérales. D’après des informations révélées par Reuters et appuyées par des documents judiciaires, un pirate informatique non identifié, décrit comme « étranger », serait parvenu à pénétrer le réseau du bureau du FBI à New York et à consulter des éléments associés à l’enquête visant Jeffrey Epstein.

Une faille exploitée dans un laboratoire spécialisé

La brèche aurait exploité un serveur du Child Exploitation Forensic Lab, au sein de la division new-yorkaise. Selon les éléments publiés, le serveur aurait été laissé involontairement vulnérable par un agent travaillant sur des procédures de traitement de preuves numériques. Les documents évoquent une activité anormale comprenant le fait de « parcourir certains fichiers relatifs à l’enquête Epstein ».

Epstein

Un intrus qui n’aurait pas compris où il se trouvait

Une visioconférence pour “prouver” l’identité du FBI

Fait étonnant, une source citée indique que le pirate n’aurait pas réalisé immédiatement qu’il venait d’accéder à un système des forces de l’ordre. Les agents auraient alors demandé à l’intrus de rejoindre un appel vidéo, au cours duquel ils lui auraient montré leurs accréditations afin de confirmer qu’il s’agissait bien du FBI.

Epstein 2

Le FBI parle d’un incident “isolé”, l’enquête continue

Le FBI indique avoir contenu l’incident, restreint l’accès du hacker malveillant et corrigé la configuration du réseau. L’agence précise que l’enquête reste en cours, sans détailler toutefois ce qui a pu être copié ou exfiltré.

Au-delà du caractère ultra sensible des dossiers liés à Epstein, cet épisode rappelle que la sécurité des chaînes de traitement numérique — serveurs, procédures, droits d’accès — est bien souvent le maillon faible de la protection des données, et ce même dans les environnements les plus contrôlés.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

hacker piratage Internet

Piratage du ministère de l’Intérieur : les hackers ont eu accès à « des fichiers importants »

Drapeau France Tour Eiffel Internet

Piratage des données santé de 15 millions de Français : une enquête est ouverte

Hack Piratage Internet

Piratage d’Adecco : 6 ans de prison pour le cerveau derrière l’attaque

2 commentaires pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Canal Plus OpenAI

Canal+ s’associe à Google et OpenAI pour l’IA dans son application

11 Mar. 2026 • 22:27
0 Logiciels

Canal+ a annoncé aujourd’hui des partenariats avec Google et OpenAI pour l’utilisation de l’intelligence artificielle au niveau...

Xbox Project Helix Logo

Xbox Project Helix : les kits livrés en 2027 et d’autres détails de Microsoft

11 Mar. 2026 • 20:10
0 Jeux vidéo

À la Game Developers Conference, Microsoft a levé le voile sur l’architecture de Project Helix, sa prochaine console Xbox. Puce AMD...

Avatar 2

Avatar 4 : James Cameron assure qu’une suite reste « très probable » après son passage aux Saturn Awards

11 Mar. 2026 • 19:30
0 Geekeries

La saga Avatar n’a pas fini d’étendre son univers. Lors d’une récente apparition aux Saturn Awards, le réalisateur...

WhatsApp Comptes Enfants Geres Par Parents

WhatsApp lance les comptes pour enfants gérés par les parents

11 Mar. 2026 • 18:36
2 Logiciels

WhatsApp annonce le déploiement de comptes gérés par un parent, une nouvelle fonctionnalité destinée aux enfants de...

PlayStation Plus Logo

PlayStation Plus Extra et Premium : les jeux ajoutés en mars 2026

11 Mar. 2026 • 17:00
0 Jeux vidéo

Sony lève le voile sur les jeux qui vont être disponibles sur le PlayStation Plus à partir du 17 mars avec les abonnements Premium et...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone Fold va s’inspirer de l’iPad avec deux apps côte à côte

L’iPhone Fold va s’inspirer de l’iPad avec deux apps côte à côte

11 Mar. 2026 • 22:00

image de l'article Clauses abusives : Apple perd son combat contre UFC-Que choisir

Clauses abusives : Apple perd son combat contre UFC-Que choisir

11 Mar. 2026 • 20:49

image de l'article MacBook Neo 2 : la rumeur de l’écran tactile est déjà enterrée

MacBook Neo 2 : la rumeur de l’écran tactile est déjà enterrée

11 Mar. 2026 • 19:12

image de l'article iPhone 18 Pro Max plus épais et plus lourd, ça se confirme encore

iPhone 18 Pro Max plus épais et plus lourd, ça se confirme encore

11 Mar. 2026 • 18:06

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site