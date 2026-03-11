TENDANCES
KultureGeek Culture Geek Avatar 4 : James Cameron assure qu’une suite reste « très probable » après son passage aux Saturn Awards
Culture Geek

Avatar 4 : James Cameron assure qu’une suite reste « très probable » après son passage aux Saturn Awards

3 min.
11 Mar. 2026 • 19:30
0

La saga Avatar n’a pas fini d’étendre son univers. Lors d’une récente apparition aux Saturn Awards, le réalisateur australien James Cameron a indiqué qu’un quatrième long métrage reste « très probable » , et ce malgré le score un poil décevant du troisième film de la saga (1,5 milliard au box-office, soit très en deça du premier et du second film). C’est peu dire que cette déclaration relance l’attention autour de la feuille de route d’une franchise devenue autant un phénomène de popularité qu’un laboratoire technologique pour l’industrie du cinéma.

Une franchise construite comme une série au long cours

Depuis le premier Avatar, Cameron assume une stratégie rare à Hollywood, qui consiste à planifier plusieurs épisodes sur une décennie, ce avec une continuité narrative et des innovations techniques à chaque étape de la saga. Le succès commercial des films précédents a consolidé cette logique, mais la production d’un blockbuster de cette ampleur reste un chantier lourd, dépendant de calendriers de tournage, de post-production et de la disponibilité d’équipes VFX internationales.

Avatar

Avatar 4 reste un pari crédible

L’“effet Avatar” repose largement sur des avancées en capture de performance, rendu photoréaliste et simulation (eau, peau, végétation). À mesure que les outils se standardisent et que les process de production s’industrialisent, la franchise peut capitaliser sur des méthodes déjà éprouvées tout en poussant la barre toujours plus haut, notamment sur l’immersion et le rendu des scènes les plus complexes.

Avatar 2

Un calendrier encore sujet à ajustements

Le terme « très probable » n’est pas pour autant une annonce officielle de sortie. Dans les faits, les productions de ce type évoluent au rythme des arbitrages de studio, des contraintes de planning et… des ambitions artistiques du réalisateur, Cameron étant connu pour privilégier la qualité finale plutôt que le calendrier de sortie.

Avatar 3

Au-delà du simple “oui/non”, cette prise de parole confirme toutefois qu’Avatar est pensé comme une saga au long cours, où chaque épisode vise à repousser les standards techniques du cinéma à grand spectacle. Reste désormais à voir quand la machine hollywoodienne se mettra officiellement en marche pour ce quatrième chapitre…

