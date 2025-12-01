Pour James Cameron (Avatar), les personnages 3D de ses films n’ont rien en commun avec l’IA générative

C’était une critique très récurrente lors de la sortie en salles d’Avatar : les personnages 3D allaient bientôt remplacer les acteurs et détruire des emplois créatifs. Le même discours avait déjà été formulé pour des films antérieurs comme Beowulf (de Zemeckis) ou bien encore Le Pôle Express (Zemeckis encore).

Les critiques infondées sur les personnages 3D

Mais pour James Cameron, le réalisateur de Titanic et d’Avatar, ces critiques tapaient alors largement à côté, et se trompent globalement de cible. Dans une interview accordée à CBS Sunday Morning dans le cadre de la sortie prochaine d’Avatar : de Feu et de Cendres, le réalisateur canadien estime que ces critiques n’avaient pas lieu d’être et que les personnages 3D de ses films n’ont rien en commun avec les productions de l’IA générative : « Pendant des années, il y a eu cette impression que “Oh, ils font quelque chose d’étrange avec des ordinateurs, et ils remplacent les acteurs” déclare Cameron. « Alors qu’en fait, une fois que vous regardez vraiment en profondeur et voyez ce que nous faisons, c’est une célébration du moment acteur-réalisateur. »

De fait, les personnages 3D d’Avatar sont des acteurs qui jouent avec une combinaison spéciale conçue pour le tracking de mouvement. Et ce tracking va assez loin dans le détail aujourd’hui puisque le moindre mouvement des muscles du visage est aujourd’hui repéré et « recalqué » dans le personnage 3D. En d’autres termes, si l’acteur en combi joue mal, le personnage 3D jouera tout aussi mal et s’il joue bien la performance du personnage sera de même niveau. Un bon exemple de ce rôle de l’acteur dans les productions blindées de numériques est le personnage de Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, personnage interprété brillamment par Andy Serkis.

L’IA générative ou la fin de l’acteur

Pour Cameron, cette contrainte d’acting n’a absolument rien à voir avec l’IA générative :« Allez à l’autre extrémité du spectre et vous avez l’IA générative, où ils peuvent inventer un personnage, ils peuvent inventer un acteur, ils peuvent inventer une performance à partir de zéro avec une simple instruction textuelle. Non, c’est terrifiant… C’est exactement ce que nous ne faisons pas. » Qu’un fondu de technologies de pointe comme Cameront tienne un discours aussi dur sur l’IA devrait sans doute inciter à la prudence les boites de production déjà obnubilées par l’intégration de ces outils d’IA dans leurs prochaines productions, le tout bien sûr au nom de la baisse des coûts induits.