Geekeries et Insolite

Après Avatar 3: De Feu et de Cendres, l’avenir de la franchise ne serait toujours pas assuré

2 Oct. 2025 • 19:05
0

Avec plus de 5 milliards de dollars cumulés au box-office pour les deux premiers volets, la franchise Avatar demeure l’une des plus rentables de l’histoire du cinéma. Attendu en salles le 19 décembre prochain, le troisième volet, Avatar: De Feu et de Cendres, suscite donc des attentes colossales. Malgré ses chiffres quasi irréels, le réalisateur James Cameron tempère l’enthousiasme lors d‘une interview accordée à Variety : « Le grand enjeu, c’est de savoir si nous allons gagner de l’argent avec Avatar 3. La question est surtout de savoir quelle marge de profit il restera, et si cela incitera à continuer », a confié le réalisateur australien. Le cinéaste rappelle en outre la très forte inflation des coûts de production et des effets visuels, qui fragilise un peu plus la rentabilité des blockbusters.

Avatar 3 De Feu et de Cendres Affiche Recadree

Un avenir incertain pour Avatar 4 et 5

Ultra confiant sur le succès de la franchise, Disney a déjà programmé Avatar 4 pour le mois de décembre 2029 et Avatar 5 pour décembre 2031, ce qui n’empêche pas Cameron d’évoquer d’autres scénarios, parmi lesquels une longue pause pour développer de nouvelles méthodes de production ou même la réalisation d’un film plus intimiste entre deux opus Avatar : « Il y a un argument pour marquer une pause et réfléchir. Mais il y a aussi un argument, en cas de succès phénoménal, pour foncer et tourner directement les deux prochains » explique Cameron.

Un cycle narratif en deux parties

Sur le plan narratif, Fire and Ash devrait conclure un premier cycle initié par les volets 2 et 3, avant que les épisodes 4 et 5 ne lancent une nouvelle intrigue marquée par une ellipse temporelle. « Deux et trois racontent une seule grande histoire. Et si j’ai la chance de faire quatre et cinq, ils raconteront une autre grande histoire », précise Cameron. En attendant donc, le cinéaste semble jouer la carte de la prudence…même si un échec d’Avatar 3 semble plus qu’improbable en l’état.

