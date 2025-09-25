Avatar 3 : De Feu et de Cendres, une nouvelle bande-annonce pour le film

Disney propose aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour le film Avatar : De Feu et de Cendres de James Cameron. Le premier trailer avait été diffusé en juillet. Le troisième film de la saga sortira au cinéma le 17 décembre 2025.

Nouveau trailer pour le 3e film Avatar

Avec Avatar : De Feu et de Cendres, James Cameron ramène le public sur Pandora dans une nouvelle aventure immersive avec Jake Sully, marine devenu chef Na’vi, Neytiri, guerrière Na’vi et la famille Sully.

Le film met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang et bien d’autres. Il est réalisé par James Cameron, avec un scénario de James Cameron, Rick Jaffa et Amanda Silver. Le casting du long-métrage comprend également Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass et Kate Winslet.

Un quatrième film Avatar devrait sortir en 2029 et un cinquième en 2031. James Cameron a déjà fait comprendre qu’il était prêt pour s’occuper de chacun d’entre eux. Autrement dit, il n’a pas l’intention de faire appel à un autre réalisateur pour s’occuper de cette franchise à succès.

Pour rappel, le premier film Avatar est le plus gros succès de tous les temps au box-office, avec 2,92 milliards de dollars de recettes. Le deuxième film, à savoir Avatar : La Voie de l’eau, s’en sort également très bien, puisqu’il est troisième sur le podium. Son box-office a été de 2,32 milliards de dollars. À voir maintenant comment s’en sortira Avatar : De Feu et de Cendres.