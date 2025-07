Avatar 3 : De Feu et de Cendres, voici la bande-annonce du film

Disney a dévoilé la première bande-annonce pour Avatar : De Feu et de Cendres, le troisième volet de la saga de James Cameron, prévu pour le 17 décembre 2025 au cinéma. Trois ans après Avatar : La Voie de l’eau, ce nouveau chapitre promet de jolis rendus visuels et une plongée dans un conflit intense sur Pandora.

Un voyage visuel et narratif

La bande-annonce d’Avatar : De Feu et de Cendres met en lumière la maîtrise visuelle de James Cameron, offrant un retour sur les moments marquants de la saga. Les images survolent les paysages luxuriants de la lune extraterrestre et replongent dans ses mers, avec des scènes mettant en scène Payakan, la créature semblable à une baleine qui avait captivé dans le précédent film. De nouvelles créatures, pilotant des vaisseaux aériens, ajoutent une touche de féerie. Mais l’accent se porte surtout sur le clan des Cendres, une tribu belliqueuse qui contraste avec les Na’vi pacifiques des précédents opus.

Le cœur du récit semble tourner autour des tensions avec les Cendres, menés par leur leader Varang, incarnée par Oona Chaplin. Dans la bande-annonce, Varang avertit Kiri, la fille adoptive de Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña), en déclarant que leur déesse n’a aucun pouvoir ici. Cette réplique fait référence à la connexion unique de Kiri (Sigourney Weaver) avec Eywa qui lui permet d’interagir avec la faune de Pandora. James Cameron a révélé à D23 en 2024 que les Cendres, contrairement aux Metkayina ou aux Omaticaya, sont plus violents et avides de pouvoir, promettant des conflits d’une nouvelle intensité.

Une troisième film attendu

Initialement conçu comme une seule œuvre avec La Voie de l’eau, De Feu et de Cendres a pris forme comme un film distinct face à l’ampleur de l’histoire imaginée par James Cameron. Le casting réunit des visages familiers comme Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang et Cliff Curtis, rejoints par Oona Chaplin, David Thewlis et Michelle Yeoh. Le casting, allié à l’ambition narrative et visuelle de James Cameron, positionne Avatar : De Feu et de Cendres comme un événement cinématographique majeur pour la fin 2025. Pour rappel, Avatar : la Voie de l’eau a atteint 2,32 milliards de dollars au box-office mondial.