Sonic 3 le film : nouvelle bande-annonce avec un peu plus de Shadow

Paramount Pictures propose une deuxième bande-annonce pour Sonic 3 le film. La première avait été diffusée au mois d’août. Celle du jour devrait normalement être la dernière.

La bande-annonce montre Sonic, Shadow, Tails, Dr Robotnik, le professeur Gerald Robotnik et le jardin Chao. Le trailer débute là, dans le jardin Chao, mais ce n’est pas ce à quoi les fans de Sonic Adventure 2 pourraient s’attendre. Au lieu d’être un lieu de reproduction et un terrain de jeu pour les Chao, le jardin Chao de Sonic 3 le film est un restaurant pour enfants. Des enfants courent partout et un groupe composé de personnes déguisées en Chao se produit sur une scène. Deux enfants se moquent de Tails parce qu’il ressemble… à détective Pikachu.

Le reste de la bande-annonce est bien plus centré sur Shadow, que l’on voit à différents moments patiner, affronter Sonic et, dans ce qui semble être des séquences de flash-back, rencontrer la jeune fille Maria. Nous voyons également plus longuement Dr Robotnik et son grand-père.

Le troisième film, qui a été validé avant la sortie du deuxième volet de 2022, explorera de nouvelles zones de l’univers du jeu vidéo créé par Sega. Bien que les détails de l’intrigue n’aient pas été dévoilés, la scène post-générique de Sonic 2 le film laissait présager l’arrivée de Shadow.

Sonic le film 3 sortira le 25 décembre prochain au cinéma.