Cdiscount écope d’une amende de 2,1 millions d’euros pour des retards de paiements

La répression des fraudes a infligé une amende de 2,1 millions d’euros à CDiscount pour des retards dans le paiement de ses fournisseurs. Cette sanction met en lumière un problème persistant dans les relations interentreprises en France.

Une infraction datant de 2019

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a ciblé l’année 2019 pour son contrôle, soit il y a six ans, comme l’a souligné CDiscount dans une réponse à l’AFP. Le géant du e-commerce, détenu par Cnova (filiale du groupe Casino), affirme avoir depuis transformé ses pratiques. « Les directions de Cnova et du groupe Casino ont changé », indique l’entreprise, qui dit avoir revu en profondeur ses systèmes d’information et ses processus pour améliorer son agilité et accélérer les paiements.

CDiscount n’est pas un cas isolé. Cette semaine, le groupe Fnac Darty a également été sanctionné d’une amende de 3,9 millions d’euros pour des motifs similaires. Selon la Banque de France, les retards de paiement interentreprises ont augmenté en 2024, avec un délai moyen de 13,6 jours, dépassant la moyenne européenne. « Seules 50 % des grandes entreprises paient aujourd’hui sans retard », note la Banque de France, ajoutant que l’absence de ces retards aurait injecté 15 milliards d’euros de trésorerie supplémentaire pour les PME en 2024. Ces pratiques fragilisent particulièrement les petites entreprises, souvent confrontées à des problèmes de liquidité.

Vers des sanctions plus sévères

Face à ce constat, le gouvernement veut durcir le ton. Mi-juillet, le Premier ministre François Bayrou a proposé des amendes pouvant atteindre jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires des entreprises retardataires, dans le but de « mettre fin à des pratiques qui fragilisent notre tissu économique ». Cette mesure, soutenue par les médiateurs de l’entreprise et du crédit, vise à rendre les sanctions plus dissuasives. Alors que les amendes actuelles semblent insuffisantes pour enrayer le phénomène, cette réforme pourrait transformer les relations commerciales en France.