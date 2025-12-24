TENDANCES
KultureGeek Infos KultureGeek Un très Joyeux Noël à tous !!!
Infos KultureGeek

Un très Joyeux Noël à tous !!!

24 Déc. 2025 • 20:15
0

L’année 2025 s’achève bientôt et l’on voudrait plus que tout pouvoir en rester à l’énumération paisible des nombreuses nouveautés technologiques qui ont parsemé les 12 derniers mois, des nouveautés dont certaines se retrouveront peut-être sous quelques sapins. A vrai dire, la grosse sensation tech de 2025 est un peu la même que celle de 2024, et il n’est pas besoin d’en faire la liste au Père Noël pour en profiter séance tenante : l’IA est déjà partout, et l’on peine encore et toujours à en mesurer toutes les conséquences sur nos sociétés à un horizon proche. Peu importe : un peu de bûche et de champagne du réveillon devraient nous faire oublier ces préoccupations technologiques souvent un peu vaines (si, si…).

Joyeux Noel 2025

Plus que jamais sans doute, ce Noël 2025 devrait nous être particulièrement précieux, car c’est peu dire que les temps que nous traversons sont parfois compliqués (euphémisme…) : entre les tensions géopolitiques croisées (USA – Chine – Europe – Russie), la polarisation des sociétés et des débats qui les traversent, sans oublier les difficultés économiques d’un nombre toujours croissant de nos concitoyens, force est de constater que cette soirée de réveillon ne semble pas pouvoir porter en elle ce surplus de magie et d’insouciance que réclame ce moment particulier de l’année.

Et pourtant, pour paraphraser (mal) un certain JFK, c’est parce que c’est dur qu’il faut le faire, parce que l’ambiance est morose qu’il faut s’astreindre à un peu de légèreté, parce que nous nous sentons un peu perdus qu’il ne faut pas craindre d’allumer une petite bougie en guise de phare.

De notre côté, ce n’est jamais un effort à faire ; on voudrait même cette année pouvoir en porter le message via un mégaphone, l’écrire dans une police de caractère géante, pour que tous ceux qui y croient moins que d’habitude, qui ont la sensation d’avoir un peu perdu le mojo, retrouvent en eux l’énergie d’un Noël tonitruant.

Alors Joyeux, très joyeux Noël à tous !!!

 

