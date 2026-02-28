Paramount rachète Warner Bros pour 110 milliards de dollars après l’abandon de Netflix

Paramount Skydance et Warner Bros Discovery ont annoncé la conclusion d’un accord définitif d’acquisition à 110 milliards de dollars, mettant fin à une guerre d’enchères de plusieurs mois. L’opération, la plus grande consolidation médiatique depuis une décennie, intervient quelques heures seulement après le retrait de Netflix de la course.

Une acquisition à 110 milliards de dollars

Paramount va payer 31 dollars par action en numéraire pour l’ensemble des actions de Warner Bros Discovery en circulation, soit une valeur en capital propre de 81 milliards de dollars, le solde correspondant à environ 29 milliards de dettes reprises. Le financement repose sur 47 milliards de fonds propres apportés par la famille Ellison et RedBird Capital Partners, complétés par 54 milliards de dette engagée par Bank of America, Citigroup et Apollo, ainsi qu’une offre de droits allant jusqu’à 3,25 milliards de dollars en actions de classe B réservée aux actionnaires existants. Les deux conseils d’administration ont approuvé l’opération à l’unanimité.

L’entité fusionnée constituera l’un des plus grands studios de production cinématographique au monde, avec une bibliothèque de plus de 15 000 titres. Elle réunira des franchises telles que Game of Thrones, Harry Potter, l’univers DC, Mission Impossible, Top Gun et Bob l’éponge, auxquelles s’ajoutent les plateformes de streaming des deux groupes, à savoir HBO Max et Paramount+. Paramount et Warner Bros Discovery anticipent plus de 6 milliards de dollars d’économies, issues de l’intégration technologique, des synergies opérationnelles et de la rationalisation des structures.

D’autre part, Paramount promet de sortir au moins 30 films par an au cinémaune fois la transaction bouclée.

Il faut obtenir le feu vert des régulateurs

David Ellison, qui prendra la tête du groupe fusionné en tant que PDG, a résumé l’ambition du projet : « Depuis le début, notre démarche a été guidée par un objectif clair : honorer l’héritage de deux entreprises iconiques tout en accélérant notre vision de construire une société de médias et de divertissement de nouvelle génération ». David Zaslav, patron de Warner Bros Discovery, qui devrait quitter ses fonctions après une période de transition, s’est dit « très satisfait du résultat obtenu pour les actionnaires de WBD », soulignant que le processus avait visé à « maximiser la valeur des actifs iconiques du groupe tout en offrant un maximum de certitude aux investisseurs ».

Paramount espère boucler le rachat au troisième trimestre de 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture, notamment les autorisations réglementaires et le vote des actionnaires de Warner Bros Discovery, attendu au début du printemps. Une clause de pénalité de 25 centimes par action est prévue pour chaque trimestre de retard au-delà du 30 septembre 2026. Les régulateurs de Californie s’apprêtent d’ores et déjà à soumettre l’opération à un examen approfondi.

Le chemin parcouru par Paramount est en tout cas notable : Netflix avait conclu un premier accord à 82,7 milliards de dollars, soit 27,75 dollars par action, avant que Paramount ne revienne avec une offre supérieure à 31 dollars, que Netflix a choisi de ne pas égaler. « Cette transaction a toujours été considérée comme « intéressante » à un prix raisonnable et non comme « indispensable » à n’importe quel prix », a réagi Netflix dans le communiqué annonçant abandonner la procédure de rachat.