TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Paramount rachète Warner Bros pour 110 milliards de dollars après l’abandon de Netflix
Business Tech

Paramount rachète Warner Bros pour 110 milliards de dollars après l’abandon de Netflix

4 min.
28 Fév. 2026 • 7:00
0

Paramount Skydance et Warner Bros Discovery ont annoncé la conclusion d’un accord définitif d’acquisition à 110 milliards de dollars, mettant fin à une guerre d’enchères de plusieurs mois. L’opération, la plus grande consolidation médiatique depuis une décennie, intervient quelques heures seulement après le retrait de Netflix de la course.

Paramount Warner Bros Logos

Une acquisition à 110 milliards de dollars

Paramount va payer 31 dollars par action en numéraire pour l’ensemble des actions de Warner Bros Discovery en circulation, soit une valeur en capital propre de 81 milliards de dollars, le solde correspondant à environ 29 milliards de dettes reprises. Le financement repose sur 47 milliards de fonds propres apportés par la famille Ellison et RedBird Capital Partners, complétés par 54 milliards de dette engagée par Bank of America, Citigroup et Apollo, ainsi qu’une offre de droits allant jusqu’à 3,25 milliards de dollars en actions de classe B réservée aux actionnaires existants. Les deux conseils d’administration ont approuvé l’opération à l’unanimité.

L’entité fusionnée constituera l’un des plus grands studios de production cinématographique au monde, avec une bibliothèque de plus de 15 000 titres. Elle réunira des franchises telles que Game of Thrones, Harry Potter, l’univers DC, Mission Impossible, Top Gun et Bob l’éponge, auxquelles s’ajoutent les plateformes de streaming des deux groupes, à savoir HBO Max et Paramount+. Paramount et Warner Bros Discovery anticipent plus de 6 milliards de dollars d’économies, issues de l’intégration technologique, des synergies opérationnelles et de la rationalisation des structures.

D’autre part, Paramount promet de sortir au moins 30 films par an au cinémaune fois la transaction bouclée.

Il faut obtenir le feu vert des régulateurs

David Ellison, qui prendra la tête du groupe fusionné en tant que PDG, a résumé l’ambition du projet : « Depuis le début, notre démarche a été guidée par un objectif clair : honorer l’héritage de deux entreprises iconiques tout en accélérant notre vision de construire une société de médias et de divertissement de nouvelle génération ». David Zaslav, patron de Warner Bros Discovery, qui devrait quitter ses fonctions après une période de transition, s’est dit « très satisfait du résultat obtenu pour les actionnaires de WBD », soulignant que le processus avait visé à « maximiser la valeur des actifs iconiques du groupe tout en offrant un maximum de certitude aux investisseurs ».

Paramount espère boucler le rachat au troisième trimestre de 2026, sous réserve des conditions habituelles de clôture, notamment les autorisations réglementaires et le vote des actionnaires de Warner Bros Discovery, attendu au début du printemps. Une clause de pénalité de 25 centimes par action est prévue pour chaque trimestre de retard au-delà du 30 septembre 2026. Les régulateurs de Californie s’apprêtent d’ores et déjà à soumettre l’opération à un examen approfondi.

Le chemin parcouru par Paramount est en tout cas notable : Netflix avait conclu un premier accord à 82,7 milliards de dollars, soit 27,75 dollars par action, avant que Paramount ne revienne avec une offre supérieure à 31 dollars, que Netflix a choisi de ne pas égaler. « Cette transaction a toujours été considérée comme « intéressante » à un prix raisonnable et non comme « indispensable » à n’importe quel prix », a réagi Netflix dans le communiqué annonçant abandonner la procédure de rachat.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Netflix Warner Bros Logos Business

Netflix rachète Warner Bros et HBO pour 82,7 milliards de dollars

Warner Bros Discovery Logo Business

Rachat de Warner Bros : Paramount fait une offre de 108,4 milliards de dollars pour contrer Netflix

Netflix Warner Bros Logos Business

Netflix abandonne le rachat de Warner Bros après l’offre de Paramount

Netflix Warner Bros Logos Business

Warner Bros rejette l’offre de rachat de Paramount, préférant toujours Netflix

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

HBO Max Logo

HBO Max s’attaque au partage de compte dans le monde

27 Fév. 2026 • 20:55
0 Internet

Warner Bros Discovery va étendre en 2026 les restrictions au partage de compte sur HBO Max à l’international, après une...

Samsung Galaxy S26 Ultra Arriere Coloris

Galaxy S26 : la hausse de prix est liée à la pénurie de RAM selon Samsung

27 Fév. 2026 • 20:20
1 Mobiles / Tablettes

Samsung a annoncé cette semaine les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra, avec une hausse de prix par rapport à la...

Disney Plus Logo

Disney+ France rétablit le HDR, mais toujours pas le Dolby Vision et HDR10+

27 Fév. 2026 • 19:14
0 Internet

Disney+ propose de nouveau le HDR en France et dans les autres pays d’Europe. Cela fait suite à son récent retrait. En revanche, le...

God of War

God of War : première image de Kratos et Atreus dans la série événement d’Amazon Prime Video

27 Fév. 2026 • 17:41
2 Jeux vidéo

Prime Video et Sony Pictures lèvent enfin le voile sur l’adaptation live-action très (très) attendue de God of War. Les...

PS5 Pro PlayStation 5 et Manette DualSense

PSSR 2.0 : la PS5 Pro améliore encore les graphismes des jeux

27 Fév. 2026 • 17:38
0 Jeux vidéo

Sony annonce une refonte majeure de sa technologie d’upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) pour PS5 Pro, avec un déploiement...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.4 bêta 2 : Apple confirme que la vérification d’âge au Royaume-Uni était un bug

iOS 26.4 bêta 2 : Apple confirme que la vérification d’âge au Royaume-Uni était un bug

27 Feb. 2026 • 21:55

image de l'article Avant l’arrivée d’Apple, les ventes de lunettes connectées progressent de 139 %

Avant l’arrivée d’Apple, les ventes de lunettes connectées progressent de 139 %

27 Feb. 2026 • 19:38

image de l'article Apple propose une nouvelle vidéo immersive pour le Vision Pro

Apple propose une nouvelle vidéo immersive pour le Vision Pro

27 Feb. 2026 • 18:30

image de l'article Studio Display 2 : nouveaux détails sur les deux écrans d’Apple en préparation

Studio Display 2 : nouveaux détails sur les deux écrans d’Apple en préparation

27 Feb. 2026 • 17:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site