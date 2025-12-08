TENDANCES
Rachat de Warner Bros : Paramount fait une offre de 108,4 milliards de dollars pour contrer Netflix
Hors-Sujet

Rachat de Warner Bros : Paramount fait une offre de 108,4 milliards de dollars pour contrer Netflix

8 Déc. 2025 • 16:27
1

La bataille pour le contrôle de Warner Bros Discovery vient de prendre un tournant. Alors que le groupe avait accepté la semaine dernière l’offre d’acquisition de Netflix pour 82,7 milliards de dollars, Paramount contre-attaque avec une offre hostile de 108,4 milliards de dollars. Cette offre, entièrement en numéraire, valorise l’action à 30 dollars, surpassant les 27,75 dollars proposés par le géant du streaming.

Warner Bros Discovery Logo

Une offre de Paramount pour 108,4 milliards de dollars

Contrairement à l’accord avec Netflix qui excluait les réseaux câblés, l’offre de Paramount vise l’intégralité du conglomérat : le studio Warner Bros, le service de streaming HBO Max, mais aussi le portefeuille de chaînes comprenant CNN. Dans un communiqué, David Ellison, le patron de Paramount, estime que cette solution crée « un Hollywood plus fort » et sert mieux les intérêts de la communauté créative et des salles de cinéma.

David Ellison s’adresse directement aux actionnaires, fustigeant la proposition de Netflix qualifiée d’inférieure. Il pointe les incertitudes liées au paiement mixte (cash et actions) et aux difficultés réglementaires probables de son concurrent. Paramount promet une valeur supérieure et un chemin plus sûr vers la finalisation.

Hollywood retient son souffle

Warner Bros Discovery se défend en affirmant avoir respecté ses obligations via un processus d’enchères rigoureux qui a aussi attiré Comcast. Cependant, la viabilité réglementaire de l’accord avec Netflix pose question. Le président américain Donald Trump a d’ailleurs commenté la situation, louant Ted Sarandos (co-patron de Netflix) tout en soulignant la « très grande part de marché » de Netflix et promettant d’être « impliqué » dans l’examen du dossier.

Si Netflix échoue à obtenir le feu vert des autorités, l’entreprise devra verser 5,8 milliards de dollars d’indemnités à Warner Bros Discovery. À l’inverse, si Warner Bros Discovery accepte l’offre supérieure de Paramount ou d’une autre société, elle devra payer 2,8 milliards de dollars à Netflix.

Cette surenchère intervient dans un climat de méfiance. L’annonce initiale du rachat par Netflix avait fait l’effet d’une bombe, alimentant la crainte d’une marginalisation des sorties en salles, malgré les promesses de maintien de la distribution cinéma. L’offre de Paramount pourrait rassurer une industrie sceptique quant aux engagements à long terme du leader du streaming.

